Chiếc ghế tự di chuyển trong quán bar khiến nhân viên chết lặng rồi sau đó đồng loạt xin nghỉ việc

Thế giới 09/09/2021 08:38

Một sự việc kỳ lạ xảy ra tại một quán bar tại Anh khi một chiếc ghế tự động di chuyển, các nhân viên trong quán chết lặng khi chứng kiến cảnh này.

Ngày 7/9, truyền thông Anh đều đăng tải thông tin về sự việc không thể giải thích xảy ra tại một quán bar ở Cardiff. Những nhân viên trong quán bar chết lặng khi chứng kiến hình ảnh chiếc ghế tự di chuyển. Nhiều người đã nộp đơn xin nghỉ việc vì tin rằng có ma trong quán bar này.

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 Sau khi xảy ra sự việc, Hayley đã xem lại camera và chết lặng với cảnh tượng này

Hayley Budd là người phục vụ của quán bar này và đã làm việc ở đây được 8 năm. Khi sự việc xảy ra, Hayley đang ngồi đối diện chiếc ghế và lướt điện thoại. Vậy nhưng đột nhiên cô nghe thấy tiếng động và phát hiện chiếc ghế đối diện đang tự di chuyển.

Sau khi phát hiện ra điều kỳ lạ này, Hayley đã nhìn xung quanh như thể đang cố gắng tìm xem ai đang làm điều đó. Cùng lúc đó Hayley cũng nghe được một tiếng động lạ nên cô đã hỏi một khách hàng xem có nghe thấy gì không. Điều đáng nói là vị khách này cũng nghe thấy âm thanh lạ.

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 Ban đầu Hayley đang ngồi lướt điện thoại thì thấy chiếc ghế đối diện di chuyển
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Cô tìm kiếm xem có ai bày trò không nhưng không phát hiện ra điều gì 
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Hayley đã gắn bó với quán bar này 8 năm, hiện nay nhiều đồng nghiệp của cô đã nộp đơn nghỉ việc vì tin rằng trong quán bar có ma 

Hayley Budd nghi ngờ về cảm giác của mình nên cô đã kiểm tra lại camera giám sát trong quán bar và phát hiện ra rằng mình không sai, chiếc ghế thật sự đã tự di chuyển. Được biết đây không phải là lần đầu tiên sự việc này xảy ra tại quán bar. Hiện tại rất nhiều nhân viên của quán bar đã nộp đơn nghỉ việc vì tin rằng nơi họ làm việc có ma.

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Từ khóa:   camera giám sát âm thanh lạ chiếc ghế tự di chuyển

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