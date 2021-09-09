Người mẫu 24 tuổi trải lòng về kinh nghiệm ‘làm chuyện ấy’ với 50 người đàn ông trong cùng một đêm

Thế giới 09/09/2021 07:42

Một cô gái 24 tuổi đã tiết lộ với truyền thông rằng cô đã ‘làm chuyện ấy’ với 50 người đàn ông trong một bữa tiệc hẹn hò.

Theo 163, một người phụ nữ tên Kazumi Squirts, 24 tuổi và là một người mẫu đến từ California, Mỹ đã tiết lộ với giới truyền thông rằng, cô đã từng có một bữa tiệc hẹn hò và “làm chuyện ấy” với 50 người đàn ông trong một đêm. Cô không bao giờ hối hận và rất hào hứng với điều này.

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 Kazumi Squirts đã có những chia sẻ khiến không ít cư dân mạng bị sốc

Kazumi Squirts là một cô gái trẻ trung, nhiệt tình và rất nóng bỏng, cô quen và kết thân với một nhóm bạn. Một lần, Kazumi Squirts tham gia một bữa tiệc do một người bạn tổ chức, người bạn này đã giới thiệu cô với rất nhiều người trong buổi “quan hệ tập thể” tối hôm đó.

Kazumi Squirts cho biết, hành vi của mình là hoàn toàn tự nhiên, vậy nhưng những cuộc tình một đêm này cũng mang lại rất nhiều điều bất ngờ. Vài tháng sau, hai người tham gia vào nhóm tình một đêm đó đã mời cô tham gia hôn lễ của họ. Điều này khiến cô người mẫu 24 tuổi vô cùng choáng váng.

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 Người mẫu 24 tuổi sở hữu thân hình nóng bỏng và rất thích tham gia các bữa tiệc 'hoán đổi đối tác'

Cô gái trẻ chia sẻ thêm, người tổ chức buổi lễ này cho cô biết, bạn gái của anh cũng muốn hoán đổi đối tác nên Kazumi Squirts đã vui vẻ nhận lời tham gia bữa tiệc này. Cô người mẫu 24 tuổi thấy rằng đây là một trong những trải nghiệm mạnh mẽ nhất mà cô từng có.

Gần đây, Kazumi Squirts vừa trải qua một cuộc chia tay không mấy tốt đẹp nên tâm trạng cô không tốt, cô chọn cách đi những bữa tiệc độc thân để giải thoát cho bản thân. Cô gái trẻ này thẳng thừng nói rằng, ngủ với hàng chục người một đêm nghe có vẻ mệt mỏi nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái. Kazumi Squirts cho biết thêm cô đã từng đặt mục tiêu là “làm chuyện đó” với 50 người người đàn ông trong một đêm và cô đã đạt được điều này.

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 Kazumi Squirts cho biết cô đã từng 'làm chuyện ấy' với 50 người đàn ông trong một đêm
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 Cô gái trẻ thấy thích thú và thỏa mãn với những trải nhiệm mà mình đã có

Những chia sẻ này của Kazumi Squirts khiến không ít người bị sốc. Có thể văn hóa mỗi một quốc gia khác nhau nhưng để qua đêm với 50 người đàn ông và rất tự hào về chuyện đó thì chỉ có một mình Kazumi Squirts làm được mà thôi.

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