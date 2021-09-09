Tượng thần làm từ phân bò bỗng nhiên đắt như tôm tươi

Một cô gái người Ấn Độ và gia đình cô đã rất thành công với những bức tượng thần được làm từ phân bò vì người dân rất ưa chuộng.

Theo Mạng Hoàn Cầu, ngày 9/9 truyền thông Ấn Độ đồng loạt đăng tải thông tin, một nghệ nhân đến từ Bhopal đã rất thành công với các tác phẩm tượng được làm từ phân bò của mình. Theo đó Kanta Yadav và gia đình cô đã sử dụng phân bò để làm ra Ganesha, những Ganesha này rất thân thiện với môi trường và được người dân rất ưa chuộng.

Tượng thần Ganesha được làm từ phân bò rất được ưa chuộng ở Ấn Độ

Kanta cho biết, trong văn hóa Ấn Độ giáo, phân bò là biểu tượng linh thiêng nên loại “thánh vật” này được dùng để làm nguyên liệu cho rất nhiều món đồ. Ganesha là một vị thần đáng kính trong Ấn Độ giáo, nhân dạng của thần kỳ dị với đầu voi mình người. Thần Ganesha là tượng trưng của tài trí, hạnh phúc và thành công.

Kanta cho biết, cô cần 15 phút để tạo hình vị thần này nhưng phải mất 4 đến 5 ngày để phơi khô rồi tô màu, bình thường mất khoảng 8 ngày là có thể hoàn thành tác phẩm. Ý định bạn đầu khi tạo ra các vị thần từ phân bò này của Kanta là để bảo vệ môi trường. Vậy nhưng sau đó cô phát hiện rất nhiều người Ấn Độ thích sản phẩm của mình. Hiện nay Kanta nhận được rất nhiều đơn đặt hàng và nhiều người muốn học cách làm của Kanta để tạo ra tượng thần.

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