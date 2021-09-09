Chuyện khó tin: 6 tù nhân đào hầm và vượt ngục thành công chỉ bằng một chiếc thìa rỉ

Thế giới 09/09/2021 22:11

Một chuyện tưởng chừng chỉ gặp trên phim đã xảy ra ngoài đời thực khi 6 tù nhân đã vượt ngục thành công với công cụ chỉ là một chiếc thìa rỉ.

Ngày 6/9 cơ quan quản lý nhà tù Israel cho biết, 6 tù nhân đã đào đường hầm bằng thìa trong một nhà tù ở phía bắc và đã vượt ngục thành công. Nguồn tin này cũng cho hay những kẻ đào tẩu đều là những người đã bị kết án tù chung thân và là tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

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 6 tù nhân đã có cuộc vượt ngục thành công, gay cấn hơn cả phim truyền hình

Sáng sớm cùng ngày, lính canh một nhà tù được quản lý cao nhất của Israel phát hiện 6 tù nhân người Palestine đã biến mất chỉ sau một đêm. Cảnh sát tìm thấy một lối đi dẫn đến cống thoát nước trong phòng giam.

Các phương tiện truyền thông đưa tin, công cụ được 6 tù nhân sử dụng để đào đường hầm chỉ là một chiếc thìa rỉ. Họ giấu thìa sau tấm áp phích, sau đó dùng thìa đào đường hầm trong nhà vệ sinh, quá trình chuẩn bị cho cuộc vượt ngục này mất cả năm trời.

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 Truyền thông địa phương cho hay, công cụ giúp những kẻ đào tẩu trốn thoát thành công là một chiếc thìa rỉ

Sau khi sự việc được công bố, nhiều người nhận xét sự việc này chẳng khác nào một bộ phim truyền hình kịch tính. Ít ai có thể ngờ được chỉ nhờ một chiếc thìa rỉ mà 6 tù nhân lại có thể vượt ngục thành công.

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Từ khóa:   vượt ngục thành công phim truyền hình kịch tính kẻ đào tẩu

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