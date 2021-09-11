Người phụ nữ mặc đẹp rồi nằm dài dưới đường, không một ai giúp đỡ và sự thật dở khóc dở cười phía sau câu chuyện

Một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp rồi nằm dài trên đường nhưng không một ai giúp đỡ, biết được sự thật nhiều người sốc nặng.

Thật ra trong cuộc sống có nhiều điều chúng ta thường tưởng rằng đơn giản nhưng sau khi tìm hiểu kỹ mới thấy rằng những gì mình chứng kiến không giống như những gì mình nghĩ. Vì vậy, đôi khi không nên quá tin tưởng vào những gì mình thấy để tránh bị những vướng vào những cám dỗ.

Cô gái nằm dài trên đường nhưng không một ai giúp đỡ

Một sự việc khó hiểu đã xảy ra ngay ngoài đường. Một người phụ nữ mặc đồ màu vàng nằm bất động trên mặt đất. Có rất nhiều người đi qua nhưng không ai dám tiến tới hỏi chuyện. Rất nhiều người đứng xem hành động này của người phụ nữ nhưng họ đều đứng từ xa để quan sát mà không giúp đỡ cô gái này.

Sau đó, một chú bán hàng vội vàng bước tới định giúp đỡ người phụ nữ, nhưng cô vẫn nằm bất động. Chú bán hàng đến đỡ người phụ nữ này dậy thì phát hiện cô không bị ngất xỉu mà chỉ đang giả vờ mà thôi.

Một chú bán hàng đến hỏi han câu chuyện...

Dưới sự hỏi han của chú bán hàng, người phụ nữ đã nói ra sự thật. Trước đó cô và chồng đã cãi nhau rất to, sau đó cô bỏ nhà ra đi nhưng chồng cô không đi tìm. Quá đau khổ, người phụ nữ đã giả vờ ngất xỉu giữa đường xem liệu chồng mình có đến tìm và đưa cô về nhà hay không.

... thì phát hiện ra rằng người phụ nữ này đang giả vờ

Sau khi nghe xong câu chuyện, chú bán hàng sửng sốt, trên đời này lại có những cách thử lòng như vậy hay sao? Chỉ vì muốn nhận sự quan tâm từ chồng, người phụ nữ đã phải dùng cách này để hành hạ bản thân.

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