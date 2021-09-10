Mỗi khi tỉnh giấc trên cơ thể đều xuất hiện vô số vết bầm tím, cô gái tò mò lắp camera và phát hiện điều khủng khiếp

Thế giới 10/09/2021 19:46

Sáng sớm tỉnh dậy, cô gái phát hiện trên cơ thể xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, quá tò mò cô lắp camera và phát hiện ra điều khủng khiếp.

Một người phụ nữ đã đăng tải một số bức ảnh và khẳng định rằng cô đã gặp phải một sự việc vô cùng kỳ lạ. Mỗi sáng thức dậy, cô đều phát hiện những vết bầm tím trên cơ thể mình, điều đáng nói là trước khi đi ngủ, trên người cô không hề có những vết tím bầm này. Sự việc này không chỉ xảy ra một lần mà đã xảy ra rất nhiều lần với cô.

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 Mỗi sáng thức dậy cô gái đều phát hiện trên cơ thể mình có vô số vết bầm tím

Cô gái rất tò mò và quyết tâm phải tìm ra lý do đằng sau sự việc này. Vì vậy, cô đã lắp đặt một camera quan sát trong phòng ngủ với hy vọng thiết bị này có thể giúp cô phát hiện ra điều bất thường trong lúc ngủ say.

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 Không biết nguyên nhân do đâu, cô gái quyết định lắp camera để tìm ra 'thủ phạm'
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 Vậy nhưng nhìn thấy những hình ảnh do camera ghi lại, người phụ nữ toát mồ hôi hột
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 Trước đó cô không hề biết điều khủng khiếp này lại xảy đến với mình

Không ngờ những cảnh quay do camera ghi lại khiến cô gái toát mồ hôi hột. Từ những những hình ảnh mà người phụ nữ đăng tải có thể thấy, ban đầu cô chỉ nằm ngửa và ngủ một giấc rất say, không có gì bất thường. Vậy nhưng sau đó, cơ thể cô từ từ bay lên cao và bị treo lơ lửng trên không, trông như bị một thế lực thần bí nào đó khống chế. Nhân vật chính của sự việc không nói thành lời khi phát hiện điều khủng khiếp này.

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