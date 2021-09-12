Một sự việc hiếm gặp đã xảy ra tại Trung Quốc khi một người đàn ông bị rắn hổ mang cắn phải nhập viện sau khi tưởng con rắn độc đã chết.

Theo 163, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 12/9, công an Hải Nam, Trung Quốc nhận được tin báo của người dân rằng một người đàn ông đã bị rắn hổ mang rắn vào ngón chân phải và cần được chữa trị. Lo lắng trên đường đưa đi cấp cứu bị chậm trễ nên người dân đã gọi điện báo cảnh sát để được giúp đỡ.

Người đàn ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi bị rắn hổ mang cắn

Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phản ứng nhanh lập tức đến hiện trường. Lúc này, bàn chân bị thương của người đàn ông bắt đầu sưng tấy và có triệu chứng khó thở, tình hình rất nguy kịch. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Sau khi bị dân làng dùng đá tấn công, con rắn giả vờ chết và đã cắn vào chân nạn nhân sau khi người này tới gần

Theo tìm hiểu, nạn nhân và người trong làng đã nhìn thấy một con rắn hổ mang trong một bãi bùn. Mọi người dùng đá đánh rắn hổ mang. Tưởng rằng con rắn này đã chết, người đàn ông bước tới kiểm tra thì con rắn giả vờ chết bất ngờ lao về phía người đàn ông và cắn vào chân. May mắn thay, sau khi điều trị y tế, tình hình nạn nhân đã ổn định và đã được xuất viện.

Kinh hoàng: Cô gái bị gã yêu râu xanh dùng gậy tấn công vùng kín gây bức xúc dư luận Một vụ án hiếp dâm vô cùng dã man đã xảy ra ở Ấn Độ, một người phụ nữ bị tên yêu râu xanh dùng gậy tấn công vùng kín gây bức xúc cộng đồng mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gia-vo-chet-de-bao-thu-nguoi-dan-ong-bi-ran-ho-mang-tan-cong-du-doi-sau-khi-tuong-no-da-chet-423880.html