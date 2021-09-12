Kinh hoàng: Cô gái bị gã yêu râu xanh dùng gậy tấn công vùng kín gây bức xúc dư luận

Thế giới 12/09/2021 13:49

Một vụ án hiếp dâm vô cùng dã man đã xảy ra ở Ấn Độ, một người phụ nữ bị tên yêu râu xanh dùng gậy tấn công vùng kín gây bức xúc cộng đồng mạng.

Theo 163, một vụ án hiếp dâm rất dã man đã xảy ra ở Mumbai, Ấn Độ, cô gái bị gã yêu râu xanh tấn công tình dục sau đó hắn đã dùng gậy tấn công vùng kín của nạn nhân. Tình trạng của cô gái hiện rất nguy hiểm và đang được điều trị tại bệnh viện.

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 Người phụ nữ 32 tuổi đã bị một gã yêu râu xanh cưỡng hiếp dã man gây phẫn nộ cộng đồng mạng Ấn Độ

Vụ việc xảy ra ở Saki Naka, Mumbai, người phụ nữ 32 tuổi đã bị một người đàn ông cưỡng hiếp. Không chỉ vậy, gã yêu râu xanh này còn dùng gậy tấn công vùng kín của nạn nhân. Hiện tại cảnh sát đã bắt giữ người đàn ông này và nghi ngờ rằng hắn ta còn có liên quan đến nhiều vụ án khác nữa.

Theo cảnh sát Mumbai, họ nhận được cuộc gọi vào lúc 3 giờ 30 phút, người báo án nói rằng một người phụ nữ nằm trên vũng máu và đang bất tỉnh. Ngay sau đó cảnh sát đã đến hiện trường và tiến hành điều tra sự việc và đưa nạn nhân đến bệnh viện. Sự việc này hiện đang khiến cộng đồng mạng xã hội Ấn Độ vô cùng phẫn nộ.

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Từ khóa:   tấn công tình dục yêu râu xanh Ấn Độ

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