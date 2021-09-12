Vô tình phát hiện cảnh tượng rùng rợn ở nơi hoang dã, người đàn ông định rời đi nhưng lại bị níu kéo bởi điều sửng sốt phía sau

Thế giới 12/09/2021 07:34

Trong chuyến du lịch ở một nơi hoang dã, người đàn ông phát hiện ra một cảnh tượng vô cùng rùng rợn, những chiếc ‘quan tài treo’ phủ kín cả một vách núi.

Khi đang đi du lịch ở một khu rừng ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, người đàn ông đã phát hiện ra cảnh tượng khiến anh sửng sốt. Những chiếc “quan tài treo” dày đặc phủ kín trên vách núi trông thật rùng rợn. Người đàn ông đã kéo những người bạn đồng hành của mình bỏ chạy khi chứng kiến cảnh tượng này.

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 Người đàn ông định rời đi sau khi phát hiện khung cảnh rùng rợn này

Vậy nhưng ngay sau đó, những người có mặt đột nhiên nghe thấy rất nhiều tiếng động vo ve gần những chiếc “quan tài treo” này, rất giống với tiếng ong. Lúc này sự tò mò của người đàn ông và những người bạn bỗng dưng lớn hơn sự sợ hãi. Người đàn ông sẵn sàng khám phá điều kỳ bí này.

Khi bước lại gần, những người trong đoàn phát hiện, những hộp gỗ này thực ra không lớn lắm, không giống như “quan tài treo” trong tưởng tượng, mà đây là nơi người dân nuôi ong. Vậy nhưng điều khiến mọi người khó hiểu là tại sao trên núi hoang lại có nhiều ong như vậy? Người đàn ông cho rằng đây là điều kỳ lạ.

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 Vậy nhưng trên thực tế đây là thiên đường nuôi ong của người dân địa phương

Sau khi tìm hiểu, người đàn ông và nhóm bạn của mình biết rằng đây chính là thiên đường nuôi ong. Việc các hộp gỗ được đặt trên vách đá là để chúng hòa vào thiên nhiên càng nhiều càng tốt. Mục đích của việc làm này giúp ong rừng đến đây sinh sống và sinh sản.

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Từ khóa:   quan tài treo điều kỳ bí sự tò mò

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