Vì xu hướng tình dục không lành mạnh của bố đẻ nên người con trai đã ra tay giết hại ông rồi đổ tội cho 3 người khác.

Ngày 12/9, cảnh sát bang Uttar Pradesh của Ấn Độ cho biết, họ đã bắt giữ một người đàn ông ở thành phố Muzaffarnagar. Được biết người này đã giết bố đẻ của mình vì ông có quan hệ đồng giới. Ban đầu vì muốn thoát tội, người con trai này đã đổ tội cho 3 người khác nhưng sau đó đã bị cảnh sát phát hiện.

Người con trai đã giết chết bố đẻ vì nạn nhân có quan hệ đồng giới với một người đàn ông khác

Truyền thông Ấn Độ cho hay, bị cáo Sumit Kumar đã khai với cảnh sát rằng, bố anh ta có quan hệ đồng giới với một người đàn ông khác ở Muzaffarna. Điều này đã làm ô uế danh tiếng của cả gia đình và dòng họ.

Vào ngày 18/8, thi thể của Reshpal – bố đẻ của Sumit Kumar đã được tìm thấy trong một cánh đồng mía. Sau khi gây án, Sumit Kumar đã khởi kiện 3 người khác với lý do họ đã sát hại bố mình. Vậy nhưng trên thực tế, Sumit Kumar mới chính là kẻ ra tay giết chết bố đẻ.

Bị cáo khai với cảnh sát rằng, bố anh còn định chuyển một số tài sản cho người đàn ông kia

Trong khi điều tra, cảnh sát cũng phát hiện ra rằng, Kumar thực sự tức giận vì xu hướng tình dục của bố mình nên đã giết ông. Trong phần thẩm vấn, bị cáo cũng khai với cảnh sát rằng bố anh còn muốn chuyển một phần tài sản của mình cho người đàn ông kia.

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