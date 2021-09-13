Con trai đi học xa, người mẹ nhớ con và xem lại những tấm hình 20 năm trước, chẳng thể ngờ bà đã phát hiện ra điều kinh hoàng.

Trên thế giới vẫn luôn tồn tại những điều kỳ bí mà chúng ta không thể giải thích được. Cách đây 20 năm, một người phụ nữ ở nước ngoài đã chụp một bộ ảnh cùng chồng và con ở tại nhà. Lúc đó họ không phát hiện ra điều gì bất thường vậy nhưng khi con trai đi học xa, người mẹ nhớ con và tìm lại những tấm hình trước đây để xem thì phát hiện điều kinh hoàng.

Trong lúc nhớ con, người mẹ đã lục lại những tấm hình từ 20 năm trước để xem

Sau 20 năm, giờ đây người con trai đã lớn và đi học xa, ở nhà chỉ còn lại hai vợ chồng. Một ngày vì nhớ con trai, người mẹ đã lục lại những tấm hình ngày xưa của cả gia đình. Lần này, bà vô tình phát hiện có điều gì đó bất thường trong bức ảnh của cậu con trai. Dường như có một người thứ ba đã xuất hiện trong bức ảnh của con trai bà.

Vậy nhưng lần này bà đã vô tình phát hiện ra điều kinh hoàng trong bức ảnh

Dùng phần mềm xử lý ảnh, người phụ nữ và chồng bàng hoàng phát hiện có người lạ trong tấm hình này

Xử lý thêm một lần nữa, khuôn mặt của một đứa trẻ đã dần dần lộ rõ phía sau cậu con trai

Người phụ nữ vội vàng đưa cho chồng xem bức ảnh này, người chồng cũng vô cùng ngạc nhiên vì trước đây chưa từng để ý đến điều này. Sau đó hai vợ chồng đã sử dụng phần mềm chỉnh ảnh để làm nổi bật khuôn mặt người núp trong tấm hình và phát hiện đó là đầu của một đứa trẻ. Hai vợ chồng vô cùng sợ hãi khi chứng kiến điều này. Họ không biết đứa trẻ đó là ai vì khi đó trong nhà chỉ có 3 người. Thời gian trôi qua, rất may mắn là những người trong gia đình đều khỏe mạnh và không có biến cố gì xảy ra.

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