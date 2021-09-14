Bạn trai cũ định cướp dâu trong ngày cưới, phản ứng bất ngờ của cô dâu nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng

Thế giới 14/09/2021 07:07

Một cô dâu 9X chuẩn bị kết hôn với người đàn ông mà cô đã lựa chọn thì bất ngờ bạn trai cũ của cô xuất hiện định cướp dâu.

Kết hôn là sự kiện trọng đại trong cuộc đời mỗi con người. Trong ngày hạnh phúc này, bạn bè, người thân của cô dâu và chú rể đều gửi lời chúc phúc cho đôi trẻ. Trong những bộ phim truyền hình, để tăng thêm sự kịch tính, đạo diễn thường cho bạn trai cũ của cô dâu xuất hiện để cướp dâu. Vậy nhưng ngoài đời lại có một sự việc tương tự xảy ra nhưng kết thúc lại khiến những người chứng kiến phải bất ngờ.

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 Tiểu Phương và vị hôn phu chuẩn bị tổ chức hôn lễ...

Tiểu Phương là cô gái 9X xinh đẹp được sinh ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Không chỉ xinh đẹp, cô gái trẻ này còn vô cùng ngọt ngào và có nhiều người bạn trai theo đuổi. Vậy nhưng tất cả đều là quá khứ, Tiểu Phương đã chọn cho mình người đàn ông xứng đáng nhất và chuẩn bị kết hôn.

Vào đúng ngày tổ chức hôn lễ, khi Tiểu Phương và vị hôn phu cùng nhau tiến lên làm lễ thì một sự việc kịch tính như phim truyền hình đã xuất hiện. Bạn trai cũ của Tiểu Phương mặc đồ vest tiến vào lễ đường và nắm lấy tay cô dâu định kéo cô chạy ra ngoài trước sự thảng thốt của những người có mặt. Vậy nhưng đúng lúc này, Tiểu Phương vô cùng bình tĩnh tặng cho người yêu cũ một cái bạt tai rồi tiếp tục làm đám cưới với người đàn ông mà cô đã lựa chọn.

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 ... bất ngờ bạn trai cũ của cô gái 9X này tiến vào định cướp dâu
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 Vậy nhưng Tiểu Phương đã tặng cho người yêu cũ một cái tát

Sau khi sự việc này được đăng tải đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều người ủng hộ hành động của Tiểu Phương vì mọi chuyện đã là quá khứ, giờ đây đã có lựa chọn cũng như cuộc sống mới nên cô gái 9X này cần phải có thái độ dứt khoát với người cũ.

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Từ khóa:   cướp dâu dứt khoát với người cũ làm đám cưới

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