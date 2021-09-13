Một người mẹ 37 tuổi ở Chicago, Mỹ đã dùng súng bắn chết con trai ruột của mình vì một một lý do chẳng thể ngờ.

Truyền thông Mỹ đưa tin, một bà mẹ 37 tuổi ở Chicago, Mỹ tên Fallon Harris đã dùng súng bắn con trai ruột của mình 2 phát khiến cậu vé tử vong. Động cơ dẫn đến hành động này của người mẹ độc ác khiến người khác phẫn nộ.

Người mẹ độc ác đã bắn 2 phát vào đầu cậu con trai 12 tuổi khiến nạn nhân tử vong

Theo điều tra, vì bị mất thẻ nhớ nên Harris đã nghi ngờ cậu con trai 12 tuổi của mình làm mất chiếc thẻ nhớ này. Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 11/9, Harris hỏi cậu bé thẻ nhớ để ở đâu, cậu bé nói rằng không biết nên Harris đã bắn phát đầu tiên. Sau đó, người mẹ này tiếp tục hỏi cậu con trai về nơi cất giấu chiếc thẻ nhớ, cậu con trai 12 tuổi vẫn nói rằng cậu không biết và Harris bắn thêm một phát nữa. Vậy nhưng cuối cùng người mẹ độc ác này lại tìm thấy chiếc thẻ nhớ trên ô tô.

Cảnh sát cho biết, vụ án xảy ra vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 11/9. Sau đó cậu bé 12 tuổi được thông báo đã tử vong tại Trung tâm Y tế Đại học Chicago. Văn phòng pháp y cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do đạn bắn vào đầu.

Chỉ vì không tìm thấy thẻ nhớ, Harris đã nhẫn tâm sát hại con trai ruột của mình

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Harris và đưa người mẹ này ra trước công lý. Harris thú nhận rằng đã bắn con trai và cho cảnh sát xem khẩu súng mà cô sử dụng. Các thành viên trong gia đình tiết lộ rằng Harris thường mắc chứng hoang tưởng.

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