Thẻ nhớ quan trọng hơn con trai? Bà mẹ ở Mỹ tự tay bắn chết con trai ruột vì lý do khó tin

Thế giới 13/09/2021 19:16

Một người mẹ 37 tuổi ở Chicago, Mỹ đã dùng súng bắn chết con trai ruột của mình vì một một lý do chẳng thể ngờ.

Truyền thông Mỹ đưa tin, một bà mẹ 37 tuổi ở Chicago, Mỹ tên Fallon Harris đã dùng súng bắn con trai ruột của mình 2 phát khiến cậu vé tử vong. Động cơ dẫn đến hành động này của người mẹ độc ác khiến người khác phẫn nộ.

tu vong 1
 Người mẹ độc ác đã bắn 2 phát vào đầu cậu con trai 12 tuổi khiến nạn nhân tử vong

Theo điều tra, vì bị mất thẻ nhớ nên Harris đã nghi ngờ cậu con trai 12 tuổi của mình làm mất chiếc thẻ nhớ này. Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 11/9, Harris hỏi cậu bé thẻ nhớ để ở đâu, cậu bé nói rằng không biết nên Harris đã bắn phát đầu tiên. Sau đó, người mẹ này tiếp tục hỏi cậu con trai về nơi cất giấu chiếc thẻ nhớ, cậu con trai 12 tuổi vẫn nói rằng cậu không biết và Harris bắn thêm một phát nữa. Vậy nhưng cuối cùng người mẹ độc ác này lại tìm thấy chiếc thẻ nhớ trên ô tô.

Cảnh sát cho biết, vụ án xảy ra vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 11/9. Sau đó cậu bé 12 tuổi được thông báo đã tử vong tại Trung tâm Y tế Đại học Chicago. Văn phòng pháp y cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do đạn bắn vào đầu.

tu vong 2
 Chỉ vì không tìm thấy thẻ nhớ, Harris đã nhẫn tâm sát hại con trai ruột của mình

Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ Harris và đưa người mẹ này ra trước công lý. Harris thú nhận rằng đã bắn con trai và cho cảnh sát xem khẩu súng mà cô sử dụng. Các thành viên trong gia đình tiết lộ rằng Harris thường mắc chứng hoang tưởng.

Khiêng người nhà 12 km đến viện cấp cứu vì không gọi được xe cứu thương

Khiêng người nhà 12 km đến viện cấp cứu vì không gọi được xe cứu thương

Một gia đình tại Ấn Độ đã phải khiêng người nhà trên một chiếc giường nhỏ vượt qua quãng đường 12 km đến bệnh viện để cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   mắc chứng hoang tưởng nguyên nhân dẫn đến cái chết đạn bắn vào đầu

TIN MỚI NHẤT

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 4 giờ 0 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 5 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 6 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích