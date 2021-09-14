Vợ chồng ly hôn và cuộc chiến khốc liệt giành giật 82 xác chết đông lạnh

Thế giới 14/09/2021 21:48

Vốn dĩ chỉ là một vụ án ly hôn đơn thuần nhưng bỗng nhiên lại trở thành cuộc chiến giành giật 82 xác chết đông lạnh khiến nhiều người sốc nặng.

Valeria Udalova, 59 tuổi và là người sáng lập công ty đông lạnh thi thể KrioRus. Công ty này thu thập hài cốt của những người giàu có từ khắp nơi trên thế giới bao gồm cả Anh và Mỹ. Những người này phải trả hàng nghìn bảng Anh để lưu giữ thi thể với hy vọng với tiến bộ khoa học, một ngày nào đó họ sẽ được hồi sinh từ những bộ hài cốt đã được đông lạnh.

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 Từ tranh chấp ly hôn, hai vợ chồng ở Nga đã tranh giành quyền sở hữu 82 xác chết đông lạnh

Tuy nhiên, dường như hiện nay công ty KrioRus đã được tiếp quản bởi chồng cũ của Udalova là Danila Medvedev, 41 tuổi. Theo báo cáo, Udalova và nhóm của cô đã đột kích vào công ty do chồng cũ của cô điều hành ở gần Moscow, hút nitơ lỏng từ một thùng chứa xác chết đông lạnh khổng lồ, sau đó lấy đi những xác chết này và một số bộ não người rồi đưa hết vào xe tải.

Sau khi nhận được cuộc gọi báo động, cảnh sát đã chặn được chiếc xe chở những xác chết đông lạnh này. Được biết, những xác chết được bảo quản bằng công nghệ Frankenstein – công nghệ tạo cơ hội cho con người “sống lại” trong tương lai.

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Những xác chết được bảo quản trong kho lạnh khổng lồ, họ đều hy vọng có thể được hồi sinh trong tương lai 

Một nguồn tin cho hay, trước đây cặp vợ chồng từng tham gia quản lý công ty KrioRus và tuyên bố rằng họ là chủ sở hữu hợp pháp của những bộ hài cốt này. Hiện tai phía cảnh sát đã yêu cầu cả hai tránh cãi vã để đảm bảo sự “nguyên vẹn” cho các xác chết đông lạnh. Udalova cho rằng cô đã bị đuổi khỏi công ty một cách bất công và cô mới là chủ sở hữu hợp pháp đối với tài sản của công ty. Trong khi đó, chồng cũ của cô hiện đã kết hôn với người phụ nữ khác.

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 Hiện tại có 82 xác chết đông lạnh được bảo quản tại công ty KrioRus

Được biết, giá để bảo quản một thi thể đông lạnh tại công ty KrioRus vào khoảng 26.000 bảng Anh (tương đương khoảng hơn 800 triệu đồng). Nếu chỉ lưu trữ bộ não người thì sẽ có giá là 11.000 bảng Anh (khoảng 360 triệu đồng). Có 82 thi thể trong kho đông lạnh của công ty KrioRus, trong đó có 25 người nước ngoài.

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Từ khóa:   thi thể đông lạnh sở hữu hợp pháp sống lại

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