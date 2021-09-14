Valeria Udalova, 59 tuổi và là người sáng lập công ty đông lạnh thi thể KrioRus. Công ty này thu thập hài cốt của những người giàu có từ khắp nơi trên thế giới bao gồm cả Anh và Mỹ. Những người này phải trả hàng nghìn bảng Anh để lưu giữ thi thể với hy vọng với tiến bộ khoa học, một ngày nào đó họ sẽ được hồi sinh từ những bộ hài cốt đã được đông lạnh.

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Tuy nhiên, dường như hiện nay công ty KrioRus đã được tiếp quản bởi chồng cũ của Udalova là Danila Medvedev, 41 tuổi. Theo báo cáo, Udalova và nhóm của cô đã đột kích vào công ty do chồng cũ của cô điều hành ở gần Moscow, hút nitơ lỏng từ một thùng chứa xác chết đông lạnh khổng lồ, sau đó lấy đi những xác chết này và một số bộ não người rồi đưa hết vào xe tải.