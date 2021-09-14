Vậy nhưng vào thời nhà Minh có một số hoàng đế khá kỳ quặc. Ví dụ như Chu Cao Sí – người có sở thích đặc biệt với đồ ăn và cuối cùng chết vì sở thích này. Bên cạnh đó còn có Chu Dực Quân – vị hoàng đế 28 năm không lên triều nhưng lại là vị hoàng đế tại vị lâu nhất của triều đại nhà Minh. Vậy nhưng hoàng đế “kỳ quặc” nhất triều đại nhà Minh phải nói đến Chu Hậu Chiếu .

Trên thực tế trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, nhà Minh là triều đại cuối cùng do người Hán cai trị.Vị hoàng đế sáng lập nhà Minh đó là Chu Nguyên Chương, cuộc đời của ông có thể nói là khá thăng trầm. Khi còn nhỏ, Chu Nguyên Chương được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sau này với lòng dũng cảm của mình ông đã trở thành vị hoàng đế sáng lập ra nhà Minh.

Theo QQ, Chu Hậu Chiếu lên ngôi khi mới 16 tuổi. Trong suốt thời gian trị vì của mình, Chu Hậu Chiếu đã có nhiều hành động quyết đoán mang lại lợi ích cho giang sơn xã tắc. Vậy nhưng dần dần về sau, Chu Hậu Chiếu dường như trở thành một con người khác. Ông nổi tiếng vì sự hoang dâm vô độ, sở thích này đã khiến ông trở thành lố bịch. Chu Hậu Chiếu cho xây dựng “Báo Phòng” để thỏa mãn dục vọng vui chơi cùng nhiều mỹ nhân. Cuộc đời của Chu Hậu Chiếu nhận được nhiều đánh giá trái chiều từ những nhà nghiên cứu lịch sử sau này.

Chu Hậu Chiếu nổi tiếng hoang dâm vô độ, ông có hơn 100 người con trai nhưng không ai có quan hệ huyết thống với ông

Điều đáng kinh ngạc nhất trong cuộc đời Chu Hậu Chiếu khiến nhiều người khó hiểu đó là ông có đến hơn 100 người con trai. Tuy nhiên trong số những người con này không có ai là máu mủ ruột thịt của ông. Thực ra bản thân Chu Hậu Chiếu không có vấn đề gì, các phi tần cũng không có vấn đề gì, vấn đề nằm ở sở thích của ông đó là rất thích nhận nuôi các bé trai. Sau khi nhận nuôi, Chu Hậu Chiếu sẽ đổi họ của hơn 100 đứa trẻ này sang họ Chu. Đây chính là lý do khiến ông vua hoang dâm nhất lịch sử Trung Hoa lại có đến hơn 100 người con trai mà không phải con ruột.