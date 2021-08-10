Những nữ tử tù thời cổ đại đều phải cởi áo trước khi bị chặt đầu khiến không ít người tò mò về bí mật phía sau.

Trong các bộ phim truyền hình cổ trang của Trung Quốc, rất nhiều khán giả đã quá quen với hình phạt chặt đầu trong thời cổ đại. Vậy nhưng ít ai biết được rằng, trong lịch sử Trung Hoa các nữ tử tù thời cổ đại đều không được mặc áo trước khi hành hình. Điều này khiến không ít người tò mò và tìm hiểu về điều bí ẩn đằng sau quy định này. Vào thời cổ đại, các nữ tử tù đều bị lột sạch áo khi chuẩn bị hành hình Theo Sohu, nguyên nhân đầu tiên khiến các phạm nhân đều không được mặc áo khi xử tử đó là xác minh cơ thể. Thời xa xưa, quy định phạm nhân phải cởi áo khi bị hành hình không chỉ dành cho phụ nữ. Nhiều phạm nhân phạm tội chặt đầu bất kể là nam hay nữ đều phải cởi áo khi hành hình. Nếu con cái trong các gia đình quyền quý phạm tội, họ sẵn sàng khuynh gia bại sản đề cứu được con cháu trong nhà, còn một số người nghèo sẵn sàng vì tiền chấp nhận làm vật thế thân. Đề phòng chuyện “dùng ly miêu đánh tráo thái tử" xảy ra, việc cởi áo trước khi xử trảm là cách duy nhất và chính xác nhất để xác minh thân phận tử tù.

Nguyên nhân thứ hai được cho là theo ‘phong tục”. Vào thời cổ đại, khi một tù nhân sắp bị chém đầu, họ cũng có thể xin với triều đình không cởi áo của họ khi hành hình. Vậy nhưng nếu tội của tử tù này rất nghiêm trọng như giết người hoặc phản loạn thì cho dù là nam hay nữ đều sẽ bị lột sạch áo trước khi hành hình. Việc lột áo trước khi xử tử là một hình phạt vô cùng tàn nhẫn đối với phụ nữ thời bấy giờ Phụ nữ thời xưa rất coi trọng danh tiết nên hình phạt này đối với họ còn tàn nhẫn hơn việc giết họ. Việc lột đồ trước khi chặt đầu thực sự là một hình phạt tinh thần vô cùng tàn nhẫn đối với nữ tử tù thời cổ đại. Đối với những phạm nhân là hoàng thân quốc thích, vì để giữ thể diện nên thường bị xử tử bằng một dải lụa trắng hoặc hạc đỉnh hồng để giữ danh tiếng. Vậy nhưng chỉ những người có địa vị trong hoàng tộc mới có được cách đối xử này, còn những người bình thường đều sẽ nhận những hình phạt tàn nhẫn nhất.

Vào thời nhà Tống, một người phụ nữ phạm tội giết chồng đã bị xử tử hình, vậy nhưng một người đàn ông cũng phạm tội giống vậy nhưng lại chỉ bị đi đày đến vùng đất hẻo lánh. Điều này cho thấy, thân phận của người phụ nữ thời cổ đại vô cùng thấp kém, nếu phạm lỗi lầm gì đều sẽ bị trừng phạt nặng hơn đàn ông nhiều lần.

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