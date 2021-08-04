Hình phạt ghê rợn hơn cả lăng trì đặc biệt nhắm vào phụ nữ, lịch sử Trung Hoa cổ đại có 3 mỹ nhân phải chịu

Nói đến các hình phạt tàn khốc nhất trong các triều đại phong kiến Trung Hoa không thể không nói tới lăng trì. Lăng trì hay còn gọi là tùng xẻo là một trong những hình phạt tử hình được dùng rộng rãi ở Trung Quốc thời cổ xưa. Phương thức xử tử hình này là dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tử từ trong một thời gian dài đến khi người đó chết. Đây là một trong những hình phạt tàn khốc nhất trong các hình phạt thời cổ đại. Vậy nhưng, có một hình phạt còn “lạnh sống lưng” hơn cả lăng trì mà chủ yếu nhắm vào phụ nữ đó chính là “nhân trệ” hay còn gọi là “người lợn”.

Dã man hơn lăng trì, hình phạt 'nhân trệ' chủ yếu nhằm vào phụ nữ

Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, nhiều người biết đến Thích phu nhân – một trong những người đẹp được Lưu Bang sủng ái. Vậy nhưng số phận những ngày cuối đời của người phụ nữ này lại khiến nhiều người phải nổi da gà. Khi Lưu Bang còn sống, Thích phu nhân dựa vào nhan sắc và sự sủng ái nhiều lần muốn Lưu Bang lập con riêng của mình làm thái tử. Chính vì vậy Lữ Hậu coi Thích phu nhân như cái gai trong mắt.