Hình phạt ghê rợn hơn cả lăng trì đặc biệt nhắm vào phụ nữ, lịch sử Trung Hoa cổ đại có 3 mỹ nhân phải chịu

Thâm cung bí sử 04/08/2021 18:30

Lịch sử Trung Hoa cổ đại xuất hiện nhiều hình phạt tàn ác dành cho phạm nhân, mỗi khi được nhắc đến đều khiến người khác nổi da gà.

Nói đến các hình phạt tàn khốc nhất trong các triều đại phong kiến Trung Hoa không thể không nói tới lăng trì. Lăng trì hay còn gọi là tùng xẻo là một trong những hình phạt tử hình được dùng rộng rãi ở Trung Quốc thời cổ xưa. Phương thức xử tử hình này là dùng dao xẻo từng miếng thịt trên người tử từ trong một thời gian dài đến khi người đó chết. Đây là một trong những hình phạt tàn khốc nhất trong các hình phạt thời cổ đại. Vậy nhưng, có một hình phạt còn “lạnh sống lưng” hơn cả lăng trì mà chủ yếu nhắm vào phụ nữ đó chính là “nhân trệ” hay còn gọi là “người lợn”.

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 Dã man hơn lăng trì, hình phạt 'nhân trệ' chủ yếu nhằm vào phụ nữ

Trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, nhiều người biết đến Thích phu nhân – một trong những người đẹp được Lưu Bang sủng ái. Vậy nhưng số phận những ngày cuối đời của người phụ nữ này lại khiến nhiều người phải nổi da gà. Khi Lưu Bang còn sống, Thích phu nhân dựa vào nhan sắc và sự sủng ái nhiều lần muốn Lưu Bang lập con riêng của mình làm thái tử. Chính vì vậy Lữ Hậu coi Thích phu nhân như cái gai trong mắt.

Sau khi Lưu Bang qua đời, Lữ Hậu xử lý con trai của Thích phu nhân là Lưu Như Ý trước sau đó thực hiện một hình phạt vô cùng dã man với Thích Phu Nhân. Lữ Hậu cho người chặt hết tay chân, móc mắt, hủy đi thính lực, cho uống thuốc câm rồi sau đó ném Thích phu nhân vào nhà xí. Thích phu nhân là vị phi tần sở hữu nhan sắc hơn người nhưng cuối cùng lại trở thành “nhân trệ” – người lợn trong tay Lữ Hậu, cuộc sống những ngày cuối đời sống không bằng chết.

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 Thích phu nhân là một trong những người đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa cổ đại phải chịu hình phạt này

Vào thời nhà Đường cũng có người phải chịu hình phạt “nhân trệ” này, đó chính là một phi tử của Lý Trị và Vương hoàng hậu. Vì hai người này đều đối đầu và là cái gai trong mắt Võ Tắc Thiên nhưng đến cuối cùng lại là kẻ thua cuộc. Võ Tắc Thiên đã học theo Lữ Hậu áp dụng hình phạt “nhân trệ” đáng sợ để hành hạ hai mỹ nhân này.

“Nhân trệ” là một hình phạt vô cùng tàn ác thời cổ đại, những người được xem là phạm nhân sẽ bị chặt chân tay, khoét mắt, chích đồng vào tai làm điếc, đổ thuốc vào họng, cắt lưỡi hoặc hủy dây thanh để không nói được rồi ném vào nhà xí. Còn có trường hợp bị cắt mũi, cạo lông, cạo cả lông mày và lông mi sau đó bôi một loại thuốc phá hoại nang lông để sau này lông không còn mọc nữa. Đây được xem là một trong những hình phạt tàn khốc nhất trong lịch sử Trung Hoa cổ đại.

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Từ khóa:   Võ Tắc Thiên Lữ Hậu nhân trệ

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