Vào cung với chị nhưng em gái Hàm Hương lại bị thất sủng sau một đêm được Càn Long thị tẩm chỉ vì một lý do

Đối với nhiều người yêu mến phim truyền hình Trung Quốc đều không thể nào bỏ qua bộ phim kinh điển Hoàn Châu Cách Cách. Ngoài các nhân vật chính, Hàm Hương công chúa chính là một trong những nhân vật ấn tượng và được khán giả yêu mến nhất. Vậy nhưng ít ai biết rằng, Hương Phi lại là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, Hương Phi chính là một trong những phi tần được Càn Long sủng ái nhất. Thậm chí Bảo Nguyệt Lâu được vua Càn Long xây dựng cho Hương Phi vẫn còn tồn tại trong Tử Cẩm Thành.

Hàm Hương và em gái được đưa vào cung để làm phi tần cho hoàng đế Càn Long

Vào năm Ung Chính thứ 12, Hương Phi sinh ra trong một gia đình tộc Hòa Trác ở Tân Cương. Khi quân Thanh tiến vào nơi đây đã cứu được Đại Hòa Trác Mộc và Tiểu Hòa Trác Mộc nhưng không ngờ rằng họ là kẻ vô ơn. Nhiều năm sau họ bắt đầu chống lại nhà Thanh và giết chết A Mẫn Đạo. Càn Long vô cùng tức giận đã cử người đến trấn áp.