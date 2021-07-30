Vào cung với chị nhưng em gái Hàm Hương lại bị thất sủng sau một đêm được Càn Long thị tẩm chỉ vì một lý do

Khác hẳn với Hàm Hương, dù vào cung cùng ngày nhưng em gái cô lại có một kết cục khác hẳn với chị sau một đêm được Càn Long thị tẩm.
- Hoàng đế hoang dâm nhất lịch sử, dùng đủ mọi cách để có được mỹ nhân 10 tuổi, thê thiếp của đại thần cũng không buông tha
- Nỗi hàm oan hơn 2.000 năm của Tây Thi được gột rửa sau khi ngôi mộ cổ của Phạm Lãi được khai quật
Đối với nhiều người yêu mến phim truyền hình Trung Quốc đều không thể nào bỏ qua bộ phim kinh điển Hoàn Châu Cách Cách. Ngoài các nhân vật chính, Hàm Hương công chúa chính là một trong những nhân vật ấn tượng và được khán giả yêu mến nhất. Vậy nhưng ít ai biết rằng, Hương Phi lại là một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, Hương Phi chính là một trong những phi tần được Càn Long sủng ái nhất. Thậm chí Bảo Nguyệt Lâu được vua Càn Long xây dựng cho Hương Phi vẫn còn tồn tại trong Tử Cẩm Thành.
Vào năm Ung Chính thứ 12, Hương Phi sinh ra trong một gia đình tộc Hòa Trác ở Tân Cương. Khi quân Thanh tiến vào nơi đây đã cứu được Đại Hòa Trác Mộc và Tiểu Hòa Trác Mộc nhưng không ngờ rằng họ là kẻ vô ơn. Nhiều năm sau họ bắt đầu chống lại nhà Thanh và giết chết A Mẫn Đạo. Càn Long vô cùng tức giận đã cử người đến trấn áp.
Vì phản loạn, tộc Hòa Trác đã đưa Hàm Hương và em gái cô vào cung làm phi tần cho Càn Long. Hoàng đế Càn Long rất hài lòng với hai mỹ nhân dị vực vô cùng xinh đẹp này. Lần đầu tiên Càn Long gọi em gái Hàm Hương vào thị tẩm, vốn dĩ rất háo hức vậy nhưng sau đêm hôm đó, em gái Hương Phi đã bị thất sủng chỉ vì một lý do. Ban đầu khi vào thị tẩm, em gái Hàm Hương không có bất kỳ sai sót nào, vậy nhưng khi cô tháo giày và tất ra, một mùi khó chịu bay đến suýt chút nữa khiến vua Càn Long bị nôn.
Sau đêm đó, Càn Long không bao giờ đụng đến em gái Hàm Hương nữa, cũng vì vậy địa vị của nàng tụt dốc thảm hại. Cũng vì việc này, về sau Càn Long đều yêu cầu kiểm tra mùi chân của tất cả các cô gái đến từ tộc Duy Ngô Nhĩ, nếu không có mùi thì mới yên tâm.
Đối lập hẳn với em gái, Hàm Hương lại có mùi hương thơm ngát toát ra từ cơ thể khiến Càn Long vô cùng si mê. Hàm Hương được hoàng đế sủng ái, để lấy lòng ái phi, Càn Long đã cho xây một cung điện mang đặc trưng Tân Cương ngay trong Tử Cấm Thành. Không chỉ vậy, Hương Phi còn được mặc quần áo và sống theo phong cách người Hồi trong cung khiến nhiều phi tần khác phải đố kị.