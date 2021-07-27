Được Đường Huyền Tông ‘độc sủng’ 18 năm, vì sao Dương Quý Phi lại không thể mang thai?

Thâm cung bí sử 27/07/2021 18:30

Xinh đẹp và được Đường Huyền Tông sủng ái suốt 18 năm nhưng Dương Quý Phi vẫn không thể có con và nguyên nhân của việc này khiến nhiều người tò mò.

Dương Quý Phi còn được gọi là Dương Ngọc Hoàn, bà là một phi tần được Đường Huyền Tông vô cùng sủng ái. Trong lịch sử cổ đại Trung Hoa, Dương Quý Phi là một trong tứ đại mỹ nhân lưu truyền sử sách. Vẻ đẹp của Dương Quý Phi được ví von là khiến hoa cũng phải thu mình vì hổ thẹn.

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 Dương Quý Phi cùng với Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân là Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa cổ đại

Dương Quý Phi xinh đẹp, tinh thông âm luật và ca hát xuất sắc, nhan sắc và tài năng của Dương Quý Phi khiến Đường Huyền Tông say như điếu đổ. Dù hậu cung đã có rất nhiều mỹ nhân nhưng Đường Huyền Tông vẫn muốn sủng ái người con dâu là Dương Ngọc Hoàn.

Dương Quý Phi gặp gỡ Đường Huyền Tông năm 18 tuổi, mặc dù được hoàng đế “độc sủng” nhưng suốt 18 năm bên nhau. Dương Quý Phi vẫn không sinh được cho Đường Huyền Tông một người con nào. Nhiều ý kiến cho rằng, có hai nguyên nhân khiến Dương Quý Phi không thể sinh con dù được hoàng đế vô cùng sủng ái.

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 Với nhan sắc và tài nghệ của mình, Dương Quý Phi đã khiến Đường Huyền Tông say như điếu đổ

Nguyên nhân đầu tiên được cho là do sở thích của Dương Quý Phi, bà đặc biệt thích uống rượu và thường thức thâu đêm suốt sáng để uống rượu. Lối sống không lành mạnh như vậy chắc chắn sẽ gây ra tổn thương cho sức khỏe và được xem là một nguyên nhân quan trọng khiến Dương Quý Phi không thể mang thai. Ngoài ra còn một lý do khác khiến mỹ nhân cổ đại nổi tiếng này không có con.

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 Dù được hoàng đế sủng ái 18 năm nhưng Dương Quý Phi chẳng thể sinh nổi một mụn con

Tương truyền, cơ thể Dương Quý Phi có một loại mùi khá khó chịu nên bà đã dùng một loại hương liệu đặc biệt để che bớt mùi cơ thể mình. Vậy nhưng trong loại thuốc Dương Quý Phi dùng lại có nhiều xạ hương, điều này khiến người phụ nữ khó có thể mang thai, nếu như đang mang thai cũng dễ gây sảy thai. Do Dương Quý Phi sử dụng loại hương liệu này lâu ngày và uống rượu không kiểm soát nên cho dù được Đường Huyền Tông “độc sủng” nhiều năm vẫn không có mụn con nào.

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Từ khóa:   Dương Ngọc Hoàn Đường Huyền Tông Tứ đại mỹ nhân

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