Không những hoang dâm vô độ, vị hoàng đế này còn nổi tiếng trong lịch sử vì rút xương ái phi của mình làm đàn tì bà.

Lịch sử Trung Hoa cổ đại xuất hiện rất nhiều các vị hôn quân, vậy nhưng nếu so sánh về sự tàn bạo và hoang dâm vô độ thì khó ai có thể so sánh với Văn Tuyên Đế Cao Dương thời Bắc Tề. Cao Dương chính là vị hoàng đế khai quốc của triều đại Bắc Tề, vậy nhưng sau khi lên nắm quyền không lâu ông bắt đầu tàn bạo và hách dịch hơn trước. Cao Dương luôn cho rằng chẳng ai có thể thắng được mình nên đã làm những việc mà những người bình thường không dám làm. Sau khi lên ngôi một thời gian, Cao Dương bắt đầu hoang dâm vô độ - Ảnh minh họa: Internet Cao Dương thường có những việc làm “biến thái” mà người bình thường không bao giờ làm như: Sau khi uống rượu say đã tự lột hết quần áo đi lang thang ngoài đường, hoặc có khi còn mặc quần áo phụ nữ để đi dạo phố. Để trừng trị những người phụ nữ có “phong cách xấu”, Cao Dương đã cho làm một số lượng lớn những con ngựa theo ý mình, trên người chúng mọc đầy gai. Sau đó Cao Dương bắt những người phụ nữ đó phải “cưỡi ngựa” để hành hạ mua vui. Khi thấy không còn thú vị nữa, Cao Dương sẽ giết chết họ.

Bên cạnh những trò “biến thái” này, Cao Dương bắt đầu chú ý đến những người phụ nữ trong cung và tập hợp số lượng lớn phụ nữ vào cung để mua vui cho thuộc hạ thưởng thức. Thậm chí Cao Dương còn biểu diễn các “trò chơi” của mình cho họ xem và làm nhục chị dâu, mẹ kế trước mặt mọi người. Nếu ai không tuân theo sẽ bị giết chết. Cao Dương có một ái thiếp là Tiết Phi, Tiết Phi và chú của Cao Dương vốn dĩ là một đôi nhưng sau đó đã bị vua triệu vào cung. Tiết Phi còn có một người chị vô cùng xinh đẹp cũng bị Cao Dương đưa vào cung để mua vui. Một lần, sau khi Cao Dương uống rượu và đến tẩm cung của Tiết Phi. Chị gái Tiết Phi biết Cao Dương muốn sủng ái hai chị em nên đã mượn cơ hội này để xin Cao Dương ban cho bố mình một chức quan. Cao Dương lập tức nổi giận và đã cưa đôi người chị gái của Tiết Phi.

Đối với ái thiếp của mình, Cao Dương tự tay giết chết sau đó rút xương làm đàn tì bà - Ảnh minh họa: Internet Một lần khác, Cao Dương tìm đến Tiết Phi sau khi say rượu, nhân cơ hội này Tiết Phi muốn lấy lòng Cao Dương. Ai ngờ rằng lúc này Cao Dương lại nghĩ đến khi Tiết Phi ở bên chú của mình. Trong cơn tức giận, Cao Dương rút kiếm ra chém chết và chặt đầu Tiết Phi. Ngày hôm sau, Cao Dương tổ chức yến tiệc vui vẻ, khi uống gần say, ông lấy đầu của Tiết Phi ra ném xuống đất. Mọi người nhìn thấy đều vô cùng sốc, sau đó Cao Dương ra lệnh cho người kéo một cái xác không đầu lên, ai cũng nhận ra đó chính là Tiết Phi. Không chỉ vậy, Cao Dương còn hạ lệnh rút xương của Tiết Phi ra làm đàn tì bà.

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