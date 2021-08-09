Bí mật ngôi mộ bé gái 5 tuổi trong trang phục vương phi, vàng bạc đầy người có niên đại 1.700 năm khiến các chuyên gia vô cùng phẫn nộ

Thâm cung bí sử 09/08/2021 06:32

Ngôi mộ cổ của một bé gái 5 tuổi có niên đại cách đây 1.700 năm được khai quật, các chuyên gia vô cùng phẫn nộ khi biết sự thật bên trong.

Đối với các nhà nghiên cứu khảo cổ, các di vật được tìm thấy trong các ngôi mộ cổ là một trong những tài liệu vô cùng quan trọng cho việc nghiên cứu lịch sử. Việc khai quật một số đồ vật trong mộ cổ có thể trực tiếp trả lời được rất nhiều điều bí ẩn còn bỏ ngỏ của lịch sử. Một ngôi mộ cổ thời Đông Tấn có niên đại khoảng 1.700 năm được lưu giữ nguyên vẹn đã khiến các nhà khảo cổ vô cùng sửng sốt khi phát hiện bí mật bên trong.

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 Năm 2012, các nhà khảo cổ phát hiện một ngôi mộ cổ còn nguyên vẹn có niên đại khoảng 1.700 năm 

Năm 2012 một ngôi mộ cổ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc được khai quật và nghiên cứu. Khi khai quật đến cổng lăng mộ, tất cả đoàn nghiên cứu đều vô cùng phấn khởi vì lối vào lăng mộ có bột sắt màu đỏ, thường chỉ có lăng mộ thiên tử mới được phủ lớp bột như vậy.

Đoàn khảo cổ rất nhanh chóng tiến vào mộ thất, vậy nhưng họ lại lặng người khi nhìn thấy bộ xương của chủ nhân ngôi mộ. Không khó để nhận ra kích thước của hài cốt là một đứa trẻ, nhìn răng của cô bé có thể phán đoán người chết khoảng 5-6 tuổi. Chủ nhân của ngôi mộ phía đông còn nhỏ hơn, một đứa trẻ khoảng 2 tuổi, bên cạnh là một đứa trẻ 1 tuổi.

Trước khi chôn cất, bé gái được mặc một chiếc váy to màu đỏ, bên cạnh có rất nhiều đồ trang sức vàng bạc. Theo quy cách của quần áo và đồ trang sức có thể thấy đây là một vương phi. Kết hợp với nhiều đồ tùy táng khác trong lăng mộ, các chuyên gia cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho ngôi mộ bí ẩn này.

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 Sau khi biết được thân thế bé gái 5 tuổi trong trang phục vương phi, các nhà khảo cổ vô cùng phẫn nộ

Trên thực tế, chủ nhân của ngôi mộ cổ này là Tư Mã Hoán, là con trai thứ 5 của Tư Mã Duệ. Tư Mã Hoán qua đời khi mới 2 tuổi. Đứa bé 1 tuổi ở bên cạnh là cháu của Tư Mã Duệ - Tư Mã An Quốc. Cái chết của con trai và cháu trai khiến Tư Mã Duệ vô cùng đau đớn nên đã chuẩn bị một tang lễ cực kỳ hoành tráng cho cả hai. Bé gái 5 tuổi mặc trang phục của một vương phi chính là vợ của một trong hai bé trai, cô bé này đã được bồi táng chết cùng người con và người cháu chết yểu của Tư Mã Duệ. Sau khi biết được sự thật này, các nhà nghiên cứu vô cùng phẫn nộ và thương cảm cho bé gái 5 tuổi.

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Từ khóa:   đồ tùy táng Tư Mã Duệ nghiên cứu lịch sử

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