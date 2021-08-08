Hoàng đế duy nhất trong lịch sử bị lăng trì xử tử, chân tay bị trói vào xe bò, tổng cộng chịu 1.516 nhát dao

Lăng trì xử tử hay tùng xẻo là một trong những hình phạt đáng sợ nhất trong lịch sử Trung Hoa cổ đại, các tử tù bị cắt từng miếng thịt đến khi chết.

Từ xa xưa, hình phạt lăng trì thường dùng để xử tử những người nổi loạn hoặc phạm tội rất nặng. Đây là một trong những hình phạt đáng sợ nhất trong chế độ phong kiến. Vậy nhưng ít ai biết rằng, trong lịch sử Trung Hoa cũng có một vị hoàng đế bị xử tử bằng hình phạt lăng trì. Người đó chính là Hồng Thiên Quý Phúc con trai của Hồng Tú Toàn – người đứng đầu Thái Bình Thiên Quốc. Khi mới 9 tuổi Hồng Thiên Quý Phúc đã được bố mình cưới cho 4 người vợ Nhờ lá cờ của Thái Bình Thiên Quốc, danh tiếng Hồng Thiên Quý Phúc ngày một tăng lên và trở thành lãnh chúa trẻ nhất của Thái Bình Thiên Quốc. Năm 9 tuổi, Hồng Thiên Quý Phúc đã được bố mình là Hồng Tú Toàn cưới cho 4 người vợ.

Thật tiếc rằng thời gian tươi đẹp không kéo dài được bao lâu, sau khi Hồng Tú Toàn qua đời, Hồng Thiên Quý Phúc chính thức kế vị khi mới 16 tuổi, vậy nhưng những gì mà vị vua này phải đối mặt là một mớ hỗn độn. Sự non yếu của vị vua trẻ không thể đối phó được với sức mạnh của nhà Thanh. Vì vậy, sau hơn một tháng quân Thanh tiến vào kinh thành Thiên Kinh, Thái Bình Thiên Quốc bị tiêu diệt. Lúc này Lý Tú Thành mang theo Hồng Thiên Quý Phúc bỏ trốn khỏi Thiên Kinh. Vậy nhưng vị vua trẻ của Thái Bình Thiên Quốc đã bị triều đình nhà Thanh bắt giữ trên con đường thoát thân. Sau khi bị bắt, Hồng Thiên Quý Phúc lúc này vẫn còn rất ngây thơ, chỉ mong rằng triều đình nhà Thanh sẽ cho mình một con đường sống. Vậy nhưng, những lời khai cuối đời của vị vua trẻ tuổi đã không đổi lại được sự sống. Triều đình nhà Thanh đã xử tử Hồng Thiên Quý Phúc bằng hình phạt lăng trì, không thể tin được rằng đây lại là một hình phạt dành cho một đứa trẻ 16 tuổi.

Vậy nhưng ở tuổi 16, Hồng Thiên Quý Phúc đã bị triều đình nhà Thanh xử tử lăng trì - Ảnh minh họa: Internet Vào ngày hành quyết, tay chân của Hồng Thiên Quý Phúc bị trói vào xe bò và cho đi diễu hành. Sau cuộc diễu hành, đao phủ bắt đầu dùng dao lăng trì Hồng Thiên Quý Phúc. Tổng cộng người thiếu niên trẻ tuổi này phải chịu 1.516 nhát dao và cũng là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc bị lăng trì xử tử.

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