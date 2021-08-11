Những xác chết trong các ngôi mộ cổ hé lộ lý do vì sao các phi tần thời cổ đại thường hiếm muộn

Thâm cung bí sử 11/08/2021 06:32

Thời cổ đại, được trở thành phi tần của hoàng đế là điều mà nhiều mỹ nhân trong thiên hạ mơ ước, vậy nhưng rất nhiều người trong số họ lại chẳng thể có con.

Vào thời cổ đại, sau khi may mắn trở thành phi tần của hoàng đế, địa vị của các cô gái này sẽ được cải thiện rất nhiều. Nếu như nhận được sự sủng ái của hoàng đế thì không chỉ bản thân phi tần đó được coi trọng mà cả gia đình, dòng họ cũng được thơm lây. Nếu may mắn sinh được hoàng tử và hoàng tử này sẽ trở thành hoàng đế trong tương lai thì địa vị của người phụ nữ đó sẽ vô cùng cao quý. Còn nếu không thể có con, phi tần sẽ bị ruồng bỏ, thậm chí cô độc đến hết đời.

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 Vào thời cổ đại, rất nhiều phi tần của hoàng đế đều không thể sinh con vì các lý do khác nhau

Theo Sohu, trên thực tế ở thời cổ đại, có rất nhiều phi tần hiếm muộn. Điều này rất kỳ lạ, lẽ nào sau khi trở thành người phụ nữ của hoàng đế thì sẽ khó có con? Câu trả lời thực sự được giải đáp sau khi phát hiện nhiều thi thể của các phi tần trong các ngôi mộ cổ. Người ta phát hiện ra ba nguyên nhân khiến nhiều phi tần của hoàng đế không thể mang thai rồng.

Điều đầu tiên khiến các phi tần khó có thai đó chính là trong hậu cung có quá nhiều phi tần mỹ nữ. Mỗi đêm vua muốn ai hầu hạ mình sẽ lật bài thị tẩm. Nếu các phi tần không biết cách lấy lòng các thái giám thân cận bên cạnh vua thì rất khó để được thị tẩm. Có nhiều người từ khi vào cung cho đến khi chết vẫn chưa được một lần gần gũi với hoàng thượng.

Lý do thứ hai đó là hoàng đế không muốn phi tần mang thai rồng. Trong thời cổ đại, có nhiều phụ nữ từ các dân tộc thiểu số vào cung và trở thành phi tần của vua vì lý do cầu thân. Hoàng đế không thể yên tâm với nhưng phi tần như vậy nên sẽ dùng nhiều cách để phi tần đó không thể mang thai.

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 Nhiều phi tần dù được hoàng đế sủng ái nhưng vẫn không thể mang thai

Nguyên nhân thứ ba khiến các phi tần thời xưa hiếm muộn đó là vì bản thân phi tần đó không có khả năng mang thai. Cho nên dù hoàng đế có cố gắng thế nào cũng không thể có được thai rồng.

Để trở thành người phụ nữ của hoàng đế là niềm vinh quang vô hạn của phụ nữ thời xưa. Vậy nhưng đằng sau ánh hào quang ấy lại là cuộc sống tù đày. Những người phụ nữ này nguyện sống chết cùng hoàng đế, thậm chí khi vua qua đời họ sẽ tình nguyện bồi táng cùng xác chết.

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