Chồng chết thảm, người vợ nghe tiếng khóc lóc thảm thiết phát ra từ lò hỏa táng và bàng hoàng khi nghe lời giải thích từ cô nhân viên

Thế giới 15/09/2021 19:12

Người chồng chết thảm trong một vụ tai nạn xe hơi, trong lúc hỏa táng, người vợ bất ngờ nghe được tiếng khóc phát ra từ lò hỏa táng.

Lý Quân và Hoàng Hạ là cặp vợ chồng rất mực yêu thương nhau, cả hai từng là bạn thời thơ ấu và lớn lên cùng nhau. Sau khi kết hôn, cặp đôi đã có 3 năm chung sống hạnh phúc và chưa từng cãi vã. Vậy nhưng khi Lý Quân và Hoàng Hạ đang lên kế hoạch sinh con thì một tai nạn xảy ra.

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 Khi vợ chồng Hoàng Hạ lên kế hoạch sinh con thì Lý Quân gặp tai nạn

Một ngày nọ, đang trên đường đi công tác về Lý Quân đã gặp tai nạn xe hơi và chết ngay tại chỗ. Sau khi Hoàng Hạ biết chuyện, cô lập tức đến hiện trường. Cô khóc lóc thảm thiết trước sự ra đi đột ngột của chồng. Vậy nhưng dù khóc lóc thế nào thì Lý Quân cũng không thể sống lại.

Vào ngày hỏa táng chồng, Hoàng Hạ vô cùng buồn bã, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi khi nhớ lại tất cả những điều nhỏ nhặt nhất về Lý Quân. Khi các nhân viên lò hỏa táng đẩy thi thể của Lý Quân vào trong, Hoàng Hạ như không thể thở nổi, cô vẫn chưa thể vượt qua được cú sốc này.

Lúc này, Hoàng Hạ bất ngờ nghe thấy tiếng kêu khóc từ trong lò hỏa táng. Cô lao về phía trước một cách điên cuồng và tuyệt vọng. Cô nói với các nhân viên lò hỏa táng rằng chồng cô chưa chết và yêu cầu những nhân viên này nhanh chóng kéo chồng cô ra ngoài. Tuy nhiên, các nhân viên lò hỏa táng đã giữ Hoàng Hạ lại không cho cô di chuyển.

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 Hoàng Hạ nghe rõ có tiếng kêu khóc từ lò hỏa táng nhưng các nhân viên đã giữ cô lại

Hoàng Hạ gần như ngã quỵ, các nhân viên lò hỏa táng phải dìu cô vào phòng chờ và lấy cho cô một cốc nước. Vậy nhưng Hoàng Hạ đã hắt thẳng ly nước này lên người cô nhân viên và tức giận nói rằng, đừng đạo đức giả nữa, vừa rồi rõ ràng có tiếng kêu của Lý Quân tại sao các người không đưa anh ấy ra? Hoàng Hạ cho biết cô sẽ kiện lò hỏa táng.

Cô nhân viên lò hỏa táng kiên nhẫn nói với Hoàng Hạ rằng: “Cô Hoàng, chồng cô đã đi rồi, tôi biết cô rất buồn. Nhưng con người đã chết không thể sống lại, vì vậy cô đừng quá đau buồn”. Cô nhân viên giải thích thêm, cái gọi là “tiếng khóc” mà Hoàng Hạ nghe thấy thực ra là khí trong phổi và khoang bụng của Lý Quân khi được hỏa thiêu. Đó hoàn toàn không phải là tiếng khóc của người sống. Hoàng Hạ sững sờ sau khi nghe xong, cô không biết những gì cô nhân viên kia nói là đúng hay sai, nhưng trái tim cô vẫn đau nhói.

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 Hoàng Hạ bàng hoàng sau khi nghe lời giải thích của cô nhân viên lò hỏa táng

Trên thực tế có nhiều người đã nghe được những tiếng khóc từ lò hỏa táng, vậy nhưng đối với các nhân viên trong lò hỏa thiêu, những tiếng động lạ này lại trở thành một hiện tượng hết sức bình thường. Trong một số trường hợp, người chết ra đi đột ngột, cơ thể vẫn còn đọng lại khí và nước thì khi đốt cháy sẽ phát ra những tiếng động thông qua cổ họng. Vì vậy người nhà của người chết tưởng rằng đây là tiếng khóc của người đã khuất.

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