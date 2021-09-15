Một người đàn ông có kinh nghiệm 20 năm bắt rắn và từng tuyên bố miễn nhiễm với nọc độc của rắn đã chết tức tưởi.

Ngày 14/9, thông tin đăng tải trên tờ The Sun về một người thợ bắt rắn ở Ấn Độ đã nhận được sự chú ý đặc biệt của dư luận. Người đàn ông này tự nhận rằng mình miễn nhiễm với nọc độc của rắn.

Pamma Ahirwar cho biết, ông miễn nhiễm với nọc độc rắn, hơn 20 năm bắt rắn, nọc độc rắn chưa một lần tấn công cơ thể ông

Theo nguồn tin này, người bắt rắn tên Pamma Ahirwar, ông đã có 20 năm kinh nghiệm trong việc bắt rắn. Pamma Ahirwar cho biết, trước đây ông đã bị rắn cắn nhiều lần nhưng nọc độc của rắn chưa bao giờ xâm nhập vào cơ thể mình.

Vì có kinh nghiệm bắt rắn nhiều năm, mới đây Pamma Ahirwar nhận được một cuộc điện thoại cầu cứu từ người dân, ông đã nhận lời đến bắt con rắn hổ mang đen. Sau khi bắt được con rắn độc này, Pamma Ahirwar đã quàng con rắn lên cổ và đi diễu hành trong làng.

Vậy nhưng con rắn hổ mang đen bất ngờ cắn vào tay của Pamma Ahirwar. Trong đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, Pamma Ahirwar ngồi xổm dưới đất để hút nọc độc của con rắn. Sau đó, Pamma Ahirwar được đưa đến bệnh viện nhưng do nọc độc của rắn đã lan ra khắp cơ thể nên người đàn ông nổi tiếng bắt rắn đã tử vong vào ngày 12/9.

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