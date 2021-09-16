Chồng không may chết đuối, người vợ ngày nào cũng ném một chiếc đùi gà xuống ao nhưng bị dân làng chê cười, ba năm sau mọi người mới ngỡ ngàng trước sự thật

Thế giới 16/09/2021 06:32

Dân làng tưởng rằng người vợ bị điên sau khi chồng chết đuối vì ngày nào cô cũng ném xuống ao một chiếc đùi gà, vậy nhưng 3 năm sau mọi người đều ngỡ ngàng.

Câu chuyện xảy ra ở một ngôi làng miền núi nghèo ở Trung Quốc, Trương Cường là người nổi tiếng khắp làng. Anh giỏi giang, việc gì cũng biết làm, không chỉ vậy anh còn rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.

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 Trương Cường bị chết đuối trong cái ao nhưng người dân không thể tìm thấy xác của anh

Khi mùa hè đến, thời tiết rất nóng, trên đường đi làm về Trương Cường nhìn thấy một cái ao nên anh đã nhảy xuống tắm vì quá nóng. Vậy nhưng một lúc sau, không biết cái gì vướng vào chân của Trương Cường khiến anh không thể bơi. Anh vội vàng kêu cứu, người dân xung quanh chạy đến nhưng đã quá muộn.

Một vài người dân đã nhảy xuống ao để vớt xác Trương Cường lên nhưng điều kỳ lạ là hai ngày liên tiếp tìm kiếm, họ không tìm thấy thi thể của nạn nhân. Không còn cách nào khác, những công tác tìm kiếm đành dừng lại. Vợ Trương Cường rất đau buồn khi biết tin dữ, người vợ muốn đi theo chồng nhưng bị dân làng ngăn cản. Cuối cùng, trước sự thuyết phục của dân làng, người vợ đã lập một ngôi mộ ngay bên cạnh cái ao cho Trương Cường.

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 Ngay bên cạnh cái ao, vợ của Trương Cường đã xây một ngôi mộ cho anh

Sau khi Trương Cường chết đuối, người vợ bị sốc nặng, đêm nào cô cũng đến mộ thắp hương, đốt tiền giấy cho chồng. Đêm thứ 10 sau ngày chết của Trương Cường, người vợ cũng đến mộ thắp hương, vậy nhưng đột nhiên cô buồn ngủ rồi thiếp đi. Trong lúc mơ màng, người vợ mơ một giấc mơ lạ. Một con rắn xuất hiện trong giấc mơ của người vợ và nói rằng: “Ta là thần rắn ở đây, chồng cô chưa chết, sau khi anh ta bị đuối nước ta đã cứu anh ấy. Bây giờ ta đang điều trị cho anh ấy nhưng bị hao tổn nguyên khí, phải cần một thời gian. Mỗi ngày cô chỉ cần vứt xuống ao một chiếc đùi gà để ta bổ sung nguyên khí thì 3 năm sau chồng cô sẽ sống lại”. Nói xong, con rắn lập tức biến mất.

Giấc mơ này quá thật, người vợ đấu tranh tâm lý và đã quyết định sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào để chồng mình sống lại. Vì vậy, kể từ ngày đó, ngày nào cô cũng vứt xuống ao một chiếc đùi gà. Người dân trong thôn nghĩ rằng người vợ đã phát điên sau cái chết của Trương Cường.

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 Trong giấc mơ, người vợ đã mơ thấy một con rắn và tin rằng chồng mình chưa chết

Chớp mắt 3 năm trôi qua, ngày hôm đó người vợ vẫn mang theo một chiếc đùi gà và ném xuống ao, sau đó cô ngồi bên bờ ao đợi chồng về. Cho đến tận đêm khuya người vợ vẫn chưa thấy bóng dáng chồng đâu, cô nghĩ rằng giấc mơ vốn dĩ vẫn luôn là giấc mơ. Khi cô đứng dậy định nhảy xuống ao tự tử thì bất ngờ nghe được tiếng gọi của chồng. Trương Cường đã thực sự trở về sau 3 năm. Những người dân trong làng đều vô cùng sốc trước sự “sống lại” này của Trương Cường.

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