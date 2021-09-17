Cô nữ sinh 19 tuổi đến bệnh viện trong tình trạng đau đớn, cô khóc lóc và nói với bác sĩ: “Bác sĩ ơi, làm ơn giúp cháu với, cháu đau quá…”

Câu chuyện xảy ra tại một bệnh viện ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc đã nhận sự bàn tán sôi nổi của các cư dân mạng. Cô gái 19 tuổi tên Tiểu Dương đến bệnh viện vừa khóc vừa nói: “Bác sĩ ơi, làm ơn giúp cháu với, cháu đau quá…” Dù đau đớn một tháng trời nhưng Tiểu Dương không dám đến bệnh viện để thăm khám Khi bác sĩ hỏi về nguyên nhân của cơn đau thì Tiểu Dương nói rằng, thời gian trước đây, cô có quen một người bạn trai. Vì muốn tìm cảm giác kích thích nên đã hồ đồ nhét dị vật vào trong cơ thể của Tiểu Dương. Vì thiếu kiến thức y khoa và xấu hổ nên cô gái 19 tuổi không dám đến bệnh viện thăm khám dù đau đớn hơn một tháng nay.

Gần đây, Tiểu Dương vô cùng đau đớn, đi lại khó khăn nên đã nhờ một người bạn đưa đến bệnh viện để điều trị. Sau khi khám, bác sĩ xác định có dị vật trong cơ thể Tiểu Dương. Bề mặt dị vật nhẵn, không có trọng tâm nên rất khó lấy ra bằng dụng cụ y tế thông thường. Ngoài ra, dị vật đã ở trong cơ thể Tiểu Dương lâu ngày nên nó đã gây ra phản ứng viêm nhiễm, vùng kín của Tiểu Dương có mùi rất khó chịu. Ngay sau đó, cô gái 19 tuổi đã được đi siêu âm. Hình ảnh siêu âm dị vật bên trong cơ thể của cô nữ sinh 19 tuổi Sau nhiều lần kiểm tra, cuối cùng bác sĩ cũng lấy được dị vật ở trong người Tiểu Dương ra ngoài. Thì ra đó là một chiếc nắp hộp mỹ phẩm có chiều dài 5cm và đường kính là 3cm. May mắn dị vật này đã được lấy ra kịp thời, nếu không được lấy ra nó sẽ gây ra những cơn đau không thể chịu nổi. Không chỉ vậy còn gây viêm nhiễm và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này.

Muốn tìm cảm giác mới lạ, cô nữ sinh đã để bạn trai nhét nắp hộp mỹ phẩm vào vùng kín của mình Sau khi lấy dị vật ra, bác sĩ khuyên cô nữ sinh 19 tuổi nên có đời sống tình dục lành mạnh, không nên cố gắng tìm kiếm những kiểu kích thích kiểu như thế này. Một khi cảm thấy không khỏe nên đến bệnh viện thăm khám kịp thời để tránh những hậu quả khôn lường.

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