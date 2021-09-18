Cô dâu quỳ lạy trong hôn lễ nói mình ‘bị bệnh’ đòi hủy hôn, nguyên nhân phía sau thực sự gây sốc

Thế giới 18/09/2021 07:16

Khi đang tổ chức hôn lễ, cô dâu bất ngờ quỳ xuống xin được hủy hôn vì mình ‘bị bệnh’ khiến nhà trai và quan khách đều sững sờ.

Theo 163, ngày 10/6/2020, bà Lư ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã chi hơn 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng) để tổ chức đám cưới cho con trai. Vậy nhưng chẳng thể ngờ rằng, trong lúc hôn lễ diễn ra, cô dâu lại có hành động bất thường.

huy hon 1
 Cô dâu bất ngờ khóc lóc đòi hủy hôn ngay khi hôn lễ đang diễn ra - Ảnh minh họa: Internet

Khi tiệc cưới chưa tàn, cô con dâu bất ngờ khóc lóc sau đó quỳ xuống và nói rằng cô “bị bệnh” nên muốn hủy hôn. Hành động này của cô dâu khiến nhà trai và các quan khách có mặt vô cùng bất ngờ. Bà Lư nói rằng, lúc đó trong đầu bà trống rỗng, bà chỉ có thể nói với cô con dâu rằng: “Không được”.

Được biết, từ khi đính hôn cho đến lúc đám cưới, con trai và con dâu bà Lư đã có 6 tháng hẹn hò. Vậy nếu không muốn tổ chức đám cưới thì nên từ chối từ đầu, không ai ép cưới. Khi bà Lư chất vấn, cô con dâu chỉ biết khóc, có lúc lại cười. Sau đó cô con dâu nói rằng, tính tình của bố cô không tốt, khi ở nhà cô không dám bày tỏ ý kiến của mình.

huy hon 2
 Bà Lư và quan khách vô cùng bất ngờ trước hành động của cô con dâu

Đến ngày thứ 2 sau cưới, cô con dâu vẫn khóc lóc và muốn hủy hôn, không còn cách nào khác bà Lư và con trai đành phải đưa cô gái này về nhà bố mẹ đẻ nhờ họ khuyên nhủ. Vậy nhưng bà Lư phát hiện một điều, bố cô gái không bị làm sao hết. Họ khuyên nhủ không được, bà Lư nói rằng, nếu như không kết hôn nữa thì phía nhà gái phải trả lại toàn bộ số tiền sính lễ và chi phí chuẩn bị hôn lễ.

huy hon 3
 Gia đình bà Lư đã bỏ ra số tiền hơn 1 tỷ đồng để tổ chức đám cưới và mua đồ sính lễ

Tổng cộng vào khoảng 300.000 nhân dân tệ. Vậy nhưng phía nhà gái không muốn trả số tiền sính lễ đã nhận. Không còn cách nào khác, bà Lư đã phải đệ đơn nhờ tòa án giải quyết. Cuối cùng tòa án phán quyết rằng, gia đình cô gái phải trả lại số tiền sính lễ 220.000 nhân dân tệ (khoảng 790 triệu đồng) cho nhà trai và chịu toàn bộ chi phí kiện tụng.

Đau đớn một tháng trời nhưng không đến bệnh viện khám vì xấu hổ, bác sĩ bàng hoàng phát hiện thứ bên trong cơ thể cô gái 19 tuổi

Đau đớn một tháng trời nhưng không đến bệnh viện khám vì xấu hổ, bác sĩ bàng hoàng phát hiện thứ bên trong cơ thể cô gái 19 tuổi

Cô nữ sinh 19 tuổi đến bệnh viện trong tình trạng đau đớn, cô khóc lóc và nói với bác sĩ: “Bác sĩ ơi, làm ơn giúp cháu với, cháu đau quá…”

Xem thêm
Từ khóa:   tiền sính lễ chi phí kiện tụng tòa án phán quyết

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 26 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích