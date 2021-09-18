Khi đang tổ chức hôn lễ, cô dâu bất ngờ quỳ xuống xin được hủy hôn vì mình ‘bị bệnh’ khiến nhà trai và quan khách đều sững sờ.

Theo 163, ngày 10/6/2020, bà Lư ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã chi hơn 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng) để tổ chức đám cưới cho con trai. Vậy nhưng chẳng thể ngờ rằng, trong lúc hôn lễ diễn ra, cô dâu lại có hành động bất thường. Cô dâu bất ngờ khóc lóc đòi hủy hôn ngay khi hôn lễ đang diễn ra - Ảnh minh họa: Internet Khi tiệc cưới chưa tàn, cô con dâu bất ngờ khóc lóc sau đó quỳ xuống và nói rằng cô “bị bệnh” nên muốn hủy hôn. Hành động này của cô dâu khiến nhà trai và các quan khách có mặt vô cùng bất ngờ. Bà Lư nói rằng, lúc đó trong đầu bà trống rỗng, bà chỉ có thể nói với cô con dâu rằng: “Không được”.

Được biết, từ khi đính hôn cho đến lúc đám cưới, con trai và con dâu bà Lư đã có 6 tháng hẹn hò. Vậy nếu không muốn tổ chức đám cưới thì nên từ chối từ đầu, không ai ép cưới. Khi bà Lư chất vấn, cô con dâu chỉ biết khóc, có lúc lại cười. Sau đó cô con dâu nói rằng, tính tình của bố cô không tốt, khi ở nhà cô không dám bày tỏ ý kiến của mình. Bà Lư và quan khách vô cùng bất ngờ trước hành động của cô con dâu Đến ngày thứ 2 sau cưới, cô con dâu vẫn khóc lóc và muốn hủy hôn, không còn cách nào khác bà Lư và con trai đành phải đưa cô gái này về nhà bố mẹ đẻ nhờ họ khuyên nhủ. Vậy nhưng bà Lư phát hiện một điều, bố cô gái không bị làm sao hết. Họ khuyên nhủ không được, bà Lư nói rằng, nếu như không kết hôn nữa thì phía nhà gái phải trả lại toàn bộ số tiền sính lễ và chi phí chuẩn bị hôn lễ.

Gia đình bà Lư đã bỏ ra số tiền hơn 1 tỷ đồng để tổ chức đám cưới và mua đồ sính lễ Tổng cộng vào khoảng 300.000 nhân dân tệ. Vậy nhưng phía nhà gái không muốn trả số tiền sính lễ đã nhận. Không còn cách nào khác, bà Lư đã phải đệ đơn nhờ tòa án giải quyết. Cuối cùng tòa án phán quyết rằng, gia đình cô gái phải trả lại số tiền sính lễ 220.000 nhân dân tệ (khoảng 790 triệu đồng) cho nhà trai và chịu toàn bộ chi phí kiện tụng.

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