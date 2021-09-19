Sức hút không thể bỏ qua của cô bé 6 tuổi có ‘hai mũi’ và được tôn sùng như một vị thần

Thế giới 19/09/2021 18:49

Nhờ ngoại hình có hai cái mũi, cô bé 6 tuổi người Ấn Độ đã tạo sức hút không thể bỏ qua với người dân địa phương.

Trang Sina đưa tin, một bé gái 6 tuổi đến từ Ấn Độ tên là Lakshimi khi mới sinh ra đã vô cùng khác người, cô bé sở hữu chiếc mũi rất giống mũi của con voi. Vậy nhưng sau khi phẫu thuật cắt bỏ chiếc mũi này, cô bé 6 tuổi lại có đến hai chiếc mũi, trông rất giống với một vị thần ở Ấn Độ.

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 Cô bé 6 tuổi Lakshimi gây ấn tượng với người dân địa phương bởi ngoại hình không bình thường của mình

Lakshimi sống ở bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ. Cô bé là con thứ 4 trong gia đình, ngay sau khi được sinh ra, cô bé đã được phẫu thuật cắt bỏ sống mũi dị dạng của mình. Kết quả là trông cô bé giống như có hai cái mũi. Điều này khiến Lakshimi trở thành người nổi tiếng ở địa phương.

Được biết, thoạt nhìn mọi người sợ hãi trước vẻ ngoài của Lakshimi, vậy nhưng giờ đây, cô bé 6 tuổi được mọi người tôn trọng. Người dân địa phương khẳng định rằng cô là hóa thân của một vị thần ở Ấn Độ.

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 Ngay từ khi sinh ra, Lakshimi đã có một chiếc mũi rất giống mũi voi
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 Sau khi cắt bỏ chiếc mũi dị dạng, Lakshimi lại có 'hai mũi' trên mặt

Lakshimi cũng là tên do người dân địa phương đặt cho cô, nó có nghĩa là nữ thần của sự giàu có và thịnh vượng. Trong lễ hội, mọi người sẽ cho Lakshimi tiền, quà và cầu xin sự phù hộ của cô. Bác sĩ khuyên gia đình Lakshimi nên đợi cô bé lớn hơn rồi mới quyết định chọn phẫu thuật thẩm mỹ như thế nào cho cô bé. Vậy nhưng hiện tại gia đình Lakshimi không có khả năng chi trả cho ca phẫu thuật và đang tìm kiếm nguồn hỗ trợ để giúp cô bé có được cuộc sống bình thường.

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Từ khóa:   cuộc sống bình thường phẫu thuật thẩm mỹ sống mũi dị dạng

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