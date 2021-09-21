Vợ mang thai 12 tháng vẫn chưa sinh con, người đàn ông ngã ngửa khi sự thật được phơi bày

Cưới vợ, sinh con là hai sự kiện trọng đại trong cuộc đời người đàn ông, vậy nhưng điều này dường như lại không may mắn với Lý Quân.

Hai năm trước, Lý Quân 34 tuổi đến từ huyện Vũ Ninh, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc được người thân giới thiệu nên đã quen một người phụ nữ chưa chồng tên Vũ Tiểu Ninh. Cô gái này cho biết mình sinh năm 1990 và đến từ tỉnh Hà Bắc, cha mẹ cô mất từ khi cô còn nhỏ, chỉ có một người anh trai đi làm xa. Vì vậy, Tiểu Ninh cũng mong muốn sớm được yên bề gia thất. Ngày thứ hai sau buổi xem mắt, Tiểu Ninh đã chuyển đến nhà của Lý Quân ở. Lý Quân và gia đình vô cùng vui mừng khi Tiểu Ninh thông báo mình đã mang thai Tháng 10/2019, Vũ Tiểu Ninh cho biết mình có thai, Lý Quân và gia đình anh vô cùng vui mừng và đã vội vàng tổ chức đám cưới. Hai người kết hôn dưới sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Vậy nhưng và tháng sau, Tiểu Ninh nói rằng do kinh nguyệt không đều nên đến tháng 3 mới có thai. Dù thai kỳ có thay đổi nhưng gia đình Lý Quân vẫn vui vẻ đón nhận.

Đến tháng 1/2020, Vũ Tiểu Ninh lấy lý do mua đồ cho em bé nên đã xin gia đình Lý Quân 10.000 nhân dân tệ (khoảng 36 triệu đồng). Vào tháng 6/2020, Vũ Tiểu Ninh nói rằng cô đang mang thai nhưng trên danh nghĩa cô và Lý Quân chưa đăng ký kết hôn nên muốn về quê để lấy sổ hộ khẩu rồi đăng ký kết hôn. Cũng vì lý do này, Vũ Tiểu Ninh lại xin thêm 20.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 70 triệu đồng) từ gia đình Lý Quân. Mặc dù về quê của Tiểu Ninh 3-4 ngày, vậy nhưng Lý Quân lại không gặp được người nhà của vợ, cuối cùng hai người đành trở về nhà. Điều đáng nói là sau khi lấy được sổ hộ khẩu, Tiểu Ninh và Lý Quân vẫn chưa thể đăng ký kết hôn. Thấy bụng của Tiểu Ninh ngày một lớn mà vẫn chưa thể làm thủ tục kết hôn khiến Lý Quân vô cùng lo lắng. Cho đến khi quá ngày dự sinh mà Tiểu Ninh vẫn chưa sinh, Lý Quân và gia đình anh bắt đầu nghi ngờ.

Sau khi cảnh sát vào cuộc, thân phận thực sự của Tiểu Ninh đã bị phơi bày Đến tháng 2/2021, Lý Quân vô tình phát hiện 2 chiếc thẻ căn cước của Tiểu Ninh, một thẻ căn cước tên Vũ Tiểu Ninh, thẻ căn cước còn lại tên Ông Tiểu Ninh sinh năm 1981. Để xác định danh tính của vợ, Lý Quân đã nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Vậy nhưng người đàn ông tội nghiệp này đã rất sốc sau khi biết sự thật. Khi cảnh sát đến nhà hỏi thăm, Tiểu Ninh vô cùng lo lắng nên đã làm rơi chiếc bụng giả bằng silicone xuống cầu thang. Lý Quân và gia đình anh đều bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện, trên thực tế Tiểu Ninh sinh năm 1981, một năm trước khi gặp Lý Quân, người phụ nữ này đã kết hôn với một người đàn ông khác, vì bất hòa với chồng nên đã bỏ đi. Để có tiền tiêu xài, Tiểu Quân đã lừa dối Lý Quân bằng thân phận giả và giả mang thai để được gia đình Lý Quân cung phụng.

Con gái chết vì tai biến sau khi sinh con, ‘mẹ vợ’ đến giúp con rể chăm cháu nhưng chẳng thể ngờ lại gây ra chuyện động trời Sau khi sinh một tuần, cô con gái qua đời vì tai biến, lo lắng con rể không biết chăm cháu nên ‘mẹ vợ’ đã đến nhà con rể giúp đỡ nhưng lại gây ra chuyện đắng lòng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-mang-thai-12-thang-van-chua-sinh-con-nguoi-dan-ong-nga-ngua-khi-su-that-duoc-phoi-bay-425863.html