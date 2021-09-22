Bạn gái ngây thơ bị bán cho kẻ ngốc, bạn trai chi 360 triệu để chuộc về và cái kết chẳng thể ngờ

Khi người bạn gái ngây thơ nói rằng đã bị bán cho một người đàn ông khờ khạo, anh Lăng đã bỏ ra số tiền 360 triệu để bạn gái chuộc thân.

Anh Lăng năm nay 33 tuổi sống tại thành phố Liễu Châu, Trung Quốc, cách đây không lâu anh Lăng có quen một cô gái. Sự ngây thơ và dễ thương của cô gái nhanh chóng chiếm được tình cảm của anh Lăng. Hai người qua lại một thời gian thì cô gái đột nhiên mất liên lạc, anh Lăng vô cùng hoảng sợ nên đã báo cảnh sát. Long Thanh Thuần là cô gái hoàn mỹ trong mắt anh Lăng Anh Lăng nói với cảnh sát rằng, anh quen cô gái tên “Long Thanh Thuần” qua mạng, đối phương nói rằng vẫn đang đi học. Sau một thời gian nói chuyện, cả hai đã gặp mặt. Vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu của cô gái khiến anh Lăng hết mực yêu thương. Vậy nhưng sau đó không lâu, cô gái đã cầu cứu anh Lăng và hứa nếu được cứu cô sẽ theo anh suốt đời.

Long Thanh Thuần cho biết, bố cô đã bán cô cho một người đàn ông khờ khạo ở làng bên cạnh và nhận về 100.000 nhân dân tệ (khoảng 360 triệu đồng) tiền sính lễ. “Long Thanh Thuần” nói với anh Lăng rằng, nếu anh Lăng chi 100.000 nhân dân tệ, cô sẽ đưa số tiền này cho bố. Anh Lăng xem như đã mua cô, cô không cần phải lấy người khác nữa. Tin lời bạn gái, anh Lăng chuyển tiền nhiều lần cho Long Thanh Thuần, tổng cộng là 100.000 nhân dân tệ. Sự thật chỉ được hé lộ sau khi cảnh sát tìm được bà nội của Long Thanh Thuần Vậy nhưng chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi sau đó, Long Thanh Thuần liên tiếp đòi anh Lăng chuyển cho mình 300.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỷ đồng) với các lý do như nằm viện và lo tang lễ cho bà nội. Anh Lăng tưởng rằng sau khi bỏ ra số tiền này sẽ sớm được ôm người đẹp. Vậy nhưng người con gái anh yêu lại đột nhiên mất tích, anh Lăng như tỉnh giấc mộng.

Sau khi nhận được sự hỗ trợ của cảnh sát, anh Lăng đã hẹn gặp Long Thanh Thuần. Nhân cơ hội này, cảnh sát đã bắt giữ cô gái 24 tuổi này. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện những lý do mà Long Thanh Thuần nói với anh Lăng đều là nói dối. Theo địa chỉ hộ khẩu, cảnh sát chỉ tìm được bà nội của Long Thanh Thuần, bà nội cô tiết lộ, cháu gái bà đã 2 năm rồi không về nhà và không có chuyện gia đình ép cô kết hôn. Tin lời bạn gái, anh Lăng đã chuyển tiền nhiều lần cho Long Thanh Thuần để cô chuộc thân Long Thanh Thuần sau đó đã thừa nhận hành vi của mình, cô cho biết số tiền lừa gạt được cô dùng để phẫu thuật thẩm mỹ, phần còn lại dùng chi tiêu hàng ngày. Hiện tại Long Thanh Thuần đã bị bắt giữ vì hành vi lừa đảo của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-gai-ngay-tho-bi-ban-cho-ke-ngoc-ban-trai-chi-360-trieu-de-chuoc-ve-va-cai-ket-chang-the-ngo-426067.html