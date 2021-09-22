Mới đây, 17 đứa trẻ đã phải nhập viện sau khi ăn trưa tại Ấn Độ, người thân của các nạn nhân cho biết, một con thằn lằn chết là nguyên nhân gây ra sự việc.

Theo 163, vào ngày 20/9 ít nhất 17 trẻ em ở quận Cuddalore, bang Tamil Nadu, Ấn Độ đã được đưa đến bệnh viện sau khi ăn trưa tại một địa điểm do chính phủ tài trợ. Một nhóm trẻ em bất ngờ bị nôn mửa và ngất xỉu tại trung tâm Anganwadi ở làng Poodhangat. Sau đó những em bé này được đưa đến một bệnh viện gần đó để cấp cứu.

17 trẻ em ở Ấn Độ đã phải nhập viện sau một bữa ăn, các bậc phụ huynh cho biết nguyên nhân của sự việc có thể do một con thằn lằn chết có trong thức ăn

Bố mẹ của những nạn nhân cho rằng một con thằn lằn chết trong thức ăn đã gây ngộ độc thực phẩm. Balasubramaniam – một quan chức địa phương đã đến bệnh viện để thăm các em và nói chuyện với các bậc phụ huynh. Người này cũng cho biết, hiện tại còn 2 em bé đang được điều trị, những đứa trẻ còn lại đã qua cơn nguy kịch.

Balasubramaniam cho biết: “Các quan chức về an toàn thực phẩm và các quan chức khác đang điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc. Khi nào có kết quả điều tra, những người có liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm”.

Anganwadi là một loại hình trung tâm chăm sóc trẻ em nông thôn ở Ấn Độ, các trung tâm này được chính phủ Ấn Độ được bắt đầu hoạt động từ năm 1975 nhằm chống lại nạn đói và suy dinh dưỡng của trẻ em.

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