Đi qua một ngôi mộ bị nứt trong nghĩa trang, người đàn ông phát hiện điều kinh hoàng

Thế giới 22/09/2021 22:40

Khi đi qua một ngôi mộ, người đàn ông tình cờ nhìn thấy một vết nứt và phát hiện tiếp theo mới thực sự khủng khiếp.

Trang Sohu đưa tin, Joel Morrison – một người đàn ông 37 tuổi sống tại Mỹ khi đi ngang qua một nghĩa trang công giáo ở California đã phát hiện ra điều kinh hoàng lộ ra từ vết nứt của một ngôi mộ. Joel đã nhìn thấy một mớ tóc lộ ra theo vết nứt của ngôi mộ.

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 Điều kinh hoàng mà Joel phát hiện từ vết nứt của một ngôi mộ

Được biết, nghĩa trang này đã có lịch sử 100 năm. Joel nói: “Tôi đã rất sửng sốt, tôi không chắc đây là sự thật nhưng sau khi xem xét kỹ hơn, tôi thấy rằng đó chắc hẳn là tóc trong ngôi mộ”. Sau khi kiểm tra kỹ hơn, Joel phát hiện ra rằng có một cái cây to rất gần với ngôi mộ. Rễ cây đã mọc vào trong ngôi mộ và làm hư hỏng lớp bê tông khiến gạch của ngôi mộ bị đẩy lên trên. Người đàn ông này cũng phát hiện ra rằng, các ngôi mộ khác gần đó cũng bị “phá hủy” bởi cây cối, sóc và các loài động vật khác. Một khi ngôi mộ bị phá hủy, sóc và các loài gặm nhấm khác có thể tự do ra vào ngôi mộ.

Một số cư dân mạng cho biết, tình huống này chắc chắn sẽ xảy ra đặc biệt là sau các trận lũ lụt hoặc mưa lớn. Ngôi mộ bị ngập nặng và hài cốt có thể nổi trên mặt nước. Joel dự định gửi một mẫu tóc đi xét nghiệm để xác định nguồn gốc của nó nhưng khi quay lại điều tra thì phát hiện tóc đã được nhét vào ngôi mộ. Joel đoán rằng người quản lý nghĩa trang đã làm điều này.

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