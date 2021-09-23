Nhìn thấy người bố đã qua đời 3 năm trước trong một buổi hẹn hò, cô gái đuổi theo đến nơi ở và cái kết chẳng thể ngờ

Thế giới 23/09/2021 07:19

Sau khi ly hôn một thời gian, cô gái tham gia một buổi xem mắt, vậy nhưng cô đã nhìn thấy người bố đã qua đời 3 năm về trước của mình đã điên cuồng đuổi theo…

Lỗ Kiều Kiều là một cô gái đã trải qua một cuộc hôn nhân, sau khi ly hôn với chồng cũ, cô là người nuôi con. Đối mặt với nhiều khó khăn của cuộc sống, Lỗ Kiều Kiều cũng đã thử vài lần đi xem mắt, tuy nhiên cô biết rằng điều kiện hiện tại của mình không được tốt nên cũng không đưa ra những đòi hỏi quá đáng cho đối tượng xem mắt. Dù sao thì cô cũng đã ly hôn và có con rồi. Lỗ Kiều Kiều chỉ muốn tìm một người đàn ông tốt với mình để cùng nhau vun đắp cuộc sống.

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 Cuộc sống hôn nhân của Lỗ Kiều Kiều không như mơ, cô lựa chọn ly hôn sau một thời gian chung sống

Một buổi chiều, Lỗ Kiều Kiều tham gia buổi xem mắt tập thể, cô ăn mặc hơi xuề xòa rồi bắt xe đến điểm hẹn. Không thể ngờ tại đây, Lỗ Kiều Kiều lại nhìn thấy một cảnh tượng mà cô không dám tin vào mắt mình. Người bố đã qua đời 3 năm về trước của cô lại xuất hiện ở đây và đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên, ngay sau đó ông đã rời đi. Chuyện này xảy ra quá đột ngột nên Lỗ Kiều Kiều đã nhanh chóng gọi taxi đuổi theo xe của người đàn ông này.

Ngồi trong xe, đầu óc của Lỗ Kiều Kiều rối bời, hai mắt cô rưng rưng, cô nhớ đến giọng nói và nụ cười của bố. 3 năm trước, bố cô đã mất vì bệnh gan, Lỗ Kiều Kiều là con gái duy nhất trong gia đình. Khi quen với người chồng trước, bố cô đã phản đối. Vậy nhưng Lỗ Kiều Kiều vẫn kiên quyết lựa chọn theo tiếng gọi tình yêu. Không ngờ cuộc sống hôn nhân của cô không hạnh phúc giống như những gì bố cô đã từng nói trước đây.

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 Trong một buổi xem mắt tập thể, Lỗ Kiều Kiều nhìn thấy người bố đã qua đời 3 năm trước của mình

Chiếc xe Lỗ Kiều Kiều đuổi theo dừng lại ở trước một tòa nhà, người đàn ông mà cô nhận là bố bước xuống xe. Không kìm chế được, Lỗ Kiều Kiều đã gọi thật to và chạy theo người đàn ông đó. Vậy nhưng khi đứng trước mặt. cô mới nhận ra tuy tướng mạo người đàn ông này rất giống bố nhưng lại không phải bố.

Người đàn ông giật mình kinh ngạc còn Lỗ Kiều Kiều vừa cười vừa nói: “Ôi, thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi”. Người đàn ông trung niên cũng mỉm cười: “Vừa rồi cô gọi tôi là bố?”, Kiều Kiều trả lời rằng: “Đúng vậy, vì anh trông rất giống bố tôi”. Người đàn ông nói rằng mình mới 36 tuổi khiến Lỗ Kiều Kiều vô cùng ngạc nhiên.

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 Mặc dù nhầm lẫn nhưng đây lại là mối lương duyên giúp Lỗ Kiều Kiều tìm được hạnh phúc thật sự

Vậy nhưng cuộc gặp gỡ định mệnh này lại mở ra một trang mới trong cuộc đời của Lỗ Kiều Kiều. Một năm sau khi gặp nhau, Lỗ Kiều Kiều và người đàn ông này kết hôn, họ sống rất hạnh phúc, người chồng đối xử với Kiều Kiều rất tốt. Mỗi khi nhớ lại sự việc này, Lỗ Kiều Kiều vẫn luôn cảm thấy tất cả đều là do người bố đã khuất giúp cô tìm được một người đàn ông tốt.

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Từ khóa:   cuộc gặp gỡ định mệnh tiếng gọi tình yêu sống rất hạnh phúc

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