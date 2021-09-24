Bị buộc tội cưỡng hiếp nhưng được tại ngoại với điều kiện phải giặt quần áo cho 2.000 phụ nữ trong 6 tháng

Thế giới 24/09/2021 16:37

Lalan Kumar – 20 tuổi sẽ phải mua bột giặt và các vật dụng cần thiết khác để cung cấp dịch vụ giặt ủi miễn phí trong 6 tháng cho 2.000 phụ nữ sau cáo buộc cưỡng hiếp.

Ông Santosh Kumar Singh một cảnh sát ở quận Madhubani, bang Bihar nói với truyền thông Ấn Độ rằng, Kumar – người đàn ông kiếm sống bằng nghề giặt quần áo đã bị bắt hồi tháng 4 với cáo buộc cố gắng cưỡng hiếp người khác.

Vậy nhưng gần đây, người đàn ông này đã được cho tại ngoại với điều kiện anh ta phải giặt ủi quần áo của tất cả cả phụ nữ ở làng Majhor, bang Bihar trong vòng 6 tháng. Được biết ngôi làng này có khoảng 2.000 phụ nữ.

cuong hiep 1
 Người đàn ông Ấn Độ phải giặt đồ cho 2.000 người phụ nữ trong vòng 6 tháng sau khi bị cáo buộc cưỡng hiếp người khác

Theo phán quyết vào ngày 22/9, Kumar sẽ phải mua bột giặt và các vật dụng cần thiết khác để cung cấp dịch vụ giặt ủi miễn phí cho khoảng 2.000 người phụ nữ ở làng Majhor trong vòng 6 tháng. Người đứng đầu hội đồng làng Majhor cho biết: “Tất cả phụ nữ trong làng đều hài lòng với phán quyết của tòa án”.

Khatoon – một chức sắc trong làng sẽ là người giám sát Kumar trong quá trình thực hiện, người này cho biết: “Nó mang tính lịch sử, nó sẽ thúc đẩy sự tôn trọng đối với phụ nữ". Đây được xem là một bước tiến đáng chú ý và là một thông điệp gửi đến toàn xã hội trong vấn đề bảo vệ phụ nữ.

Đau lòng: Bé trai 1 tuổi bị thủng ruột vì nuốt 11 viên bi nam châm

Đau lòng: Bé trai 1 tuổi bị thủng ruột vì nuốt 11 viên bi nam châm

Bé trai hơn 1 tuổi đã phải nhập viện vì nuốt phải 11 viên bi nam châm, các bậc phụ huynh nên cảnh giác với ‘kẻ giết người thầm lặng’ này.

Xem thêm
Từ khóa:   phán quyết của tòa án dịch vụ giặt ủi miễn phí tại ngoại

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 46 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích