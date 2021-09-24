Lalan Kumar – 20 tuổi sẽ phải mua bột giặt và các vật dụng cần thiết khác để cung cấp dịch vụ giặt ủi miễn phí trong 6 tháng cho 2.000 phụ nữ sau cáo buộc cưỡng hiếp.
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Ông Santosh Kumar Singh một cảnh sát ở quận Madhubani, bang Bihar nói với truyền thông Ấn Độ rằng, Kumar – người đàn ông kiếm sống bằng nghề giặt quần áo đã bị bắt hồi tháng 4 với cáo buộc cố gắng cưỡng hiếp người khác.
Vậy nhưng gần đây, người đàn ông này đã được cho tại ngoại với điều kiện anh ta phải giặt ủi quần áo của tất cả cả phụ nữ ở làng Majhor, bang Bihar trong vòng 6 tháng. Được biết ngôi làng này có khoảng 2.000 phụ nữ.
Theo phán quyết vào ngày 22/9, Kumar sẽ phải mua bột giặt và các vật dụng cần thiết khác để cung cấp dịch vụ giặt ủi miễn phí cho khoảng 2.000 người phụ nữ ở làng Majhor trong vòng 6 tháng. Người đứng đầu hội đồng làng Majhor cho biết: “Tất cả phụ nữ trong làng đều hài lòng với phán quyết của tòa án”.
Khatoon – một chức sắc trong làng sẽ là người giám sát Kumar trong quá trình thực hiện, người này cho biết: “Nó mang tính lịch sử, nó sẽ thúc đẩy sự tôn trọng đối với phụ nữ". Đây được xem là một bước tiến đáng chú ý và là một thông điệp gửi đến toàn xã hội trong vấn đề bảo vệ phụ nữ.