Một bé gái 11 tuổi đã bị hàng xóm ép cho tay vào chảo dầu đang sôi để chứng minh mình không nói dối.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin, một người phụ nữ 40 tuổi đã bị bắt vì ép một bé gái 11 tuổi đưa tay vào chảo dầu đang sôi chỉ để chứng minh cô bé không nói dối. Được biết, vụ việc xảy ra ở bang Gujarat, Ấn Độ, kẻ chủ mưu là người phụ nữ 40 tuổi tên Lakhi Makwana, nạn nhân là cô bé hàng xóm 11 tuổi.

Người phụ nữ 40 đã ép cô bé 11 tuổi cho tay vào chảo dầu đang sôi chỉ để chứng minh mình không nói dối

Phía cảnh sát cho hay, sự việc bắt đầu khoảng 10 ngày trước, cô bé 11 tuổi nhìn thấy Makwana đang nói chuyện với một người đàn ông không rõ danh tính bên ngoài nhà mình. Sáng ngày 22/9, khi bố mẹ của cô bé không có ở nhà, Makwana đã hỏi cô bé đã nói với ai về cuộc trò chuyện của mình với người đàn ông kia chưa. Bất chấp sự phủ nhận của cô bé 11 tuổi, Makwana đã đưa cô bé đến nhà và yêu cầu cô bé cho tay vào chảo dầu nóng để chứng mình rằng mình không nói dối.

Sau khi sự việc xảy ra, cô bé 11 tuổi đã được người hàng xóm đưa đi bệnh viện

Khi nạn nhân cô gắng trốn thoát, Makwana đã đe dọa giết nạn nhân sau đó ép cô bé phải cho tay vào chảo dầu nóng. Vì bố mẹ của bé gái đi làm nên một người hàng xóm đã đưa bé gái đi viện sau khi vụ việc xảy ra. Nguồn tin này cũng cho hay, Makwana đã trốn chạy sau khi vụ việc xảy ra nhưng cuối cùng vẫn bị bắt.

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