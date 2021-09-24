Một người phụ nữ 56 tuổi có một chiếc bụng khổng lồ đã đến bệnh viện kiểm tra và bàng hoàng với thứ được bác sĩ lấy ra từ cơ thể.

Theo Mạng Hoàn Cầu, ngày 24/9 Bệnh viện Nhân dân số 1 Thượng Hải đã tiết lộ với truyền thông rằng, khoa phụ sản của bệnh viện gần đây đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân có chiếc bụng khổng lồ. Ai cũng nghĩ rằng bệnh nhân mang thai sắp đến ngày sinh nhưng sau đó tất cả đều bàng hoàng với những gì mình nhìn thấy.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã phát hiện một khối u khổng lồ có đường kính 40cm trong bụng nữ bệnh nhân. Khối u này đã phát triển ở vùng chậu và ổ bụng từ vài năm nay, nó chiếm toàn bộ vùng chậu và ổ bụng, “nuốt chửng” tử cung. Nhìn bề ngoài mọi người đều nghĩ rằng bệnh nhân đang mang thai.

Các bác sĩ bàng hoàng với những gì có trong bụng của nữ bệnh nhân 56 tuổi

Theo lời kể của bệnh nhân, năm nay bà 56 tuổi, năm 2018 bà được phát hiện có khối u vùng chậu có kích thước gần 20cm. Vậy nhưng vì lý do cá nhân bà đã không điều trị, gần đây thấy bụng ngày một lớn khiến cuộc sống bị ảnh hưởng, bệnh nhân mới đến bệnh viện thăm khám và điều trị.

Sau 3 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã phẫu thuật và tách lấy khối u thành công. Khối u được lấy ra có kích thước 40 x 30 x 45 cm. Trong quá trình mổ, e-kíp đã hút hết 5000 ml dịch trong khối u. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi khá tốt và hiện tại đã được xuất viện.

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