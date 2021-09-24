Tại Trung Quốc, xu hướng đặt mua động vật sống qua đường chuyển phát nhanh ngày càng rầm rộ và được nhiều người áp dụng. Tuy nhiên, một số lượng lớn các con vật nuôi là chó và mèo chết và bốc mùi hôi khiến ai nấy đều sởn gai óc và phẫn nộ.

Cụ thể, hơn 30 con chó và 70 con mèo con được đóng gói dưới dạng hộp quà bí ẩn hay còn gọi là hộp thú cưng bí ẩn bị vứt ở gần 1 trạm xăng tại quận Jiading, Thượng Hải. Các nhà hoạt động vì quyền động vật và chính quyền địa phương đã tiến hành giải cứu những con vật này. Tình nguyện viên giải cứu động vật Jiang Lizhen cho biết, những con vật chủ yếu khoảng 2 tháng tuổi, sức khỏe yếu và một số thì chết sau khi được giải cứu trong một chiến dịch của các nhóm bảo vệ quyền động vật, cảnh sát và các bác sĩ thú y.

Những hộp quà bí ẩn chứa chó mèo bị vứt đi - Ảnh: Weibo

Không rõ ai là người sở hữu những chiếc hộp này vì nhãn trên hộp đã bị xóa, nhưng một người hàng xóm gần đó cho biết, công ty giao hàng ZTO đã từng vứt bỏ những con chó và mèo. Công ty này trước đây cũng đã bị phạt vì vận chuyển trái phép động vật sống. Cảnh sát địa phương đã tổ chức kiếm tra sức khỏe cho các con vật và tạm thời nhận nuôi các con vật này ngay sau khi nhận được điện thoại của người dân địa phương.

Tình nguyện viên Jiang cho biết, chỉ một tỉ lệ nhỏ động vật được cứu từ những chiếc hộp quà tặng bí ẩn này. Hộp quà tặng bí ẩn trở thành cơn sốt ở Trung Quốc trong các năm gần đây, người nhận sẽ không biết cụ thể về đồ vật trong chiếc hộp mình được tặng.

"Những con chó mèo con này vừa mới cai sữa và chỉ được khoảng 2 tháng tuổi. Chúng đã sống trong hoàn cảnh tồi tệ một thời gian dài, đặc biệt sau khi phải chịu đựng cái nóng vào ban ngày và mưa vào ban đêm trong những chiếc lồng nhỏ," Jiang nói.

Một số con vật đã chết tại thời điểm được cứu - Ảnh: Weibo

Jiang đã nhận nuôi 3 con mèo con trong số những con chó mèo được cứu hộ. 1 con đã chết, 2 con còn lại vẫn ở trong tình trạng sức khỏe yếu. Nhiều con khác đang được điều trị tại các phòng khám thú y. Bên cạnh đó, nhiều người dân cũng đã đề nghị được giúp đỡ trong quá trình cứu hộ như cung cấp lồng, nước và thức ăn miễn phí cho vật nuôi.