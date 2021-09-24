Thầy giáo không bao giờ bật camera khi dạy học online, bỗng 1 ngày 'lỡ tay' bấm nhầm khiến cả lớp sững sờ

Thế giới 24/09/2021 14:47

Trong suốt thời gian dạy học online, thầy giáo không bao giờ bật camera mà chỉ để voice để giảng bài cho cả lớp, cho đến một ngày…

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia đã chuyển hình thức học trực tiếp sang học trực tuyến trong năm học mới. Mới đây, một câu chuyện tại một lớp học online ở ĐH Gadjah Mada, Indonesia khiến nhiều người xúc động.

Cụ thể, ngay từ khi triển khai học online, thầy giáo đã chủ động yêu cầu cả lớp tập trung nghe giảng và kiên quyết không bật camera để học sinh không "sao nhãng" việc học. Cho đến một buổi học gần đây, thầy giáo vô tình chạm vào nút mở camera, hình ảnh hiện ra trước mắt học sinh khiến tất cả sững sờ. Lúc này, cả lớp cũng tự hiểu vì sao thầy giáo kiên quyết không bật camera khi giảng dạy.

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Cho đến 1 ngày thầy 'lỡ tay' bấm nhầm, hình ảnh trước mắt khiến cả lớp nghẹn ngào

Trước camera, hình ảnh thầy Edi Prasetyo Nugroho với gương mặt mệt mỏi và đặc biệt trên mũi đang đeo ống thở oxy. Được biết, trước đó, thầy giáo đã bị bệnh thận trong suốt 11 năm qua và gần đây, tình trạng sức khoẻ đang xấu đi, trong quá trình sinh hoạt thầy phải dùng máy thở để duy trì sự sống.

Mặc dù, sức khỏe yếu đi và phải đeo ống thở song thầy Edi Prasetyo Nugroho chưa từng nghỉ dạy buổi nào. Và thầy cũng không muốn học trò nhìn thấy hình ảnh tiều tuỵ của mình mà mất tập trung khi học online.

Một sinh viên chia sẻ sau khi biết rõ lý do vì sao thầy giáo đã tắt camera trong suốt thời gian vừa qua: "Thầy chưa bao giờ than phiền về tình trạng sức khỏe của mình và luôn lên lớp đều đặn mỗi ngày. Tôi tự cảm thấy xấu hổ vì mình khỏe mạnh mà đôi khi còn không muốn ngồi học".

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