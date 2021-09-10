Xôn xao tin 'động trời' mẹ học sinh có quan hệ mờ ám với bố của 17 bạn cùng lớp, cảnh sát điều tra tiết lộ bí mật

Tin tức đang được lan truyền rộng rãi gây ra sự hoang mang lẫn phẫn nộ mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một thông tin khiến cho dư luận hoang mang lẫn phẫn nộ. Được biết, vụ việc "động trời" xảy ra tại một trường tiểu học ở Nam Kinh khi một người mẹ của học sinh trong lớp bất ngờ bị vạch trần có mối quan hệ mờ ám với bố của 17 học sinh cùng lớp.

Lợi dụng quan hệ tình cảm bất chính, người mẹ này đã vay tiền các ông bố. Nạn nhân bị thiệt hại nặng nề nhất từng đưa cho cô ta mượn số tiền lên đến 4 triệu tệ (khoảng 14 tỉ đồng). Dĩ nhiên không ai trong số các nạn nhân lấy lại được tiền, cũng không có ai dám đứng ra tố cáo để tự vạch trần chính mình.

Cũng theo như tin lan truyền, thủ đoạn của người phụ nữ này vô cùng tinh vi và có kế hoạch từng bước rất chi tiết. Ban đầu, cô ta sẽ tiếp cận với các em học sinh để kết thân và lấy sự tin tưởng, sau đó bắt đầu lân la sang làm bạn với các bố mẹ và bí mật lôi kéo những ông bố bằng nhiều thủ đoạn. Mục đích cuối cùng của cô ta chính là chiếm lòng tin để lừa tiền.

Người phụ nữ bị tung tin có mối quan hệ mờ ám với 17 người bố của học sinh cùng lớp

Vụ lừa đảo quy mô này khi lan truyền đã gây ra không ít phẫn nộ. Hành vi của người mẹ này không chỉ là lừa đảo mà còn trực tiếp phá hoại ít nhất là 17 gia đình, gây ra sự tổn thương cho rất nhiều nạn nhân.

Tin tức đã ảnh hưởng tiêu cực cho nhà trường và xã hội nên cảnh sát đã theo dõi và điều tra sự việc, xác nhận rằng đó hoàn toàn là tin đồn thất thiệt. Qua quá trình điều tra xác minh, họ đã bắt được kẻ cố ý tung tin đồn là một người phụ nữ họ Tôn, 32 tuổi sống tại Giang Tô.

Không rõ mục đích phát tán tin thất thiệt của người phụ nữ này là muốn hạ uy tín của nhà trường, tấn công vào một cá nhân nào đó hay chỉ muốn câu tương tác để nổi tiếng. Tuy nhiên, có thông tin nói rằng người phụ nữ liên quan đã bị cảnh sát tạm giam và áp dụng các mức phạt hành chính theo quy định về tội gây rối trật tự công cộng.

Nữ giáo viên diện đồ gợi cảm, múa bụng trước hàng trăm học sinh khiến phụ huynh choáng váng Nhiều bậc phụ huynh đã bị sốc không nói nên lời sau khi một giáo viên biểu diễn múa bụng tại một buổi lễ khai giảng ở Nga.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-tin-dong-troi-me-hoc-sinh-co-quan-he-mo-am-voi-bo-cua-17-ban-cung-lop-canh-sat-dieu-tra-tiet-lo-bi-mat-423505.html