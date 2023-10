Một học sinh 14 tuổi tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã qua đời vì một căn bệnh truyền nhiễm nặng – bệnh than.

Theo 163, nhiều tỉnh thành của Trung Quốc đã phát đi cảnh báo khẩn sau khi một học sinh 14 tuổi tại tỉnh Sơn Đông qua đời vì bệnh than. Một người đàn ông 35 tuổi cũng bị nhiễm căn bệnh chết người này.

Vào ngày 25/7, người đàn ông 35 tuổi đã giết mổ một con bò tại nhà của học sinh 14 tuổi này. Trong quá trình giết mổ, học sinh 14 tuổi này đến xem mổ bò và cũng giúp mang thịt bò bảo quản vào tủ lạnh. Mặc dù máu của con bò ốm có màu đen và nội tạng bốc mùi nhưng không ai trong số những người bán thịt kỳ cựu có mặt tại hiện trường nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc.

3 ngày sau, học sinh 14 tuổi đột ngột lên cơn sốt, mệt mỏi, biếng ăn, tiêu chảy và co giật. Sau đó bệnh nhân được gia đình đưa đến trạm xá thôn để điều trị ngay trong đêm. Đến ngày 31/7, do tình trạng bệnh nhân chưa được cải thiện nên đã chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Tân Châu. Bảy ngày sau khi điều trị, bệnh nhân tự nguyện xuất viện và qua đời vào ngày 6/8. Sau đó các chuyên gia nhận định rằng, bệnh nhân đã qua đời vì bệnh than.

Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Bacillus anthracis từng được sử dụng làm vũ khí sinh học

Bệnh than là một căn bệnh truyền nhiễm mạnh do vi khuẩn Bacillus anthracis gây ra. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Bacillus anthracis đã từng được sử dụng làm vũ khí sinh học khiến nó trở nên "khét tiếng".

