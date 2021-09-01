Những bông hoa màu xanh kỳ lạ mọc lên từ 22 bộ xương của các thiếu nữ dệt vải trong ngôi mộ 2.500 tuổi, sững sờ với nguyên nhân cái chết

Thế giới 01/09/2021 19:17

Trong ngôi mộ cổ 2.500 tuổi, các nhà khảo cổ phát hiện 47 quan tài nhưng chỉ có 22 bộ xương của các thiếu nữ dệt vải, điều kỳ lạ là có những bông hoa màu xanh mọc ra từ xương của họ.

Thời cổ đại, Trung Quốc nổi tiếng với các hình thức mai táng người chết, trong đó không thể không nói tới hình thức tuẫn táng. Rất nhiều các tư liệu quý giá của lịch sử đã được các nhà nghiên cứu tìm được từ những ngôi mộ cổ có niên đại hàng nghìn năm.

ngoi mo co 1
 Khai quật ngôi mộ cổ có niên đại 2.500 năm tuổi, các nhà khảo cổ phát hiện ra 22 bộ hài cốt

Hơn 10 năm trước, một ngôi mộ cổ có niên đại 2.500 năm tuổi được khai quật ở Giang Tây, Trung Quốc đã khiến các nhà nghiên cứu lạnh sống lưng. Tuy đây không phả là lăng tẩm của các vị hoàng đế nổi tiếng Trung Hoa cổ đại nhưng những giá trị mà mà ngôi mộ này mang lại không kém gì các ngôi mộ lớn khác.

Ngôi mộ này đã khai quật được một số lượng lớn các di vật văn hóa tơ lụa, đây được cho là những loại vải lụa được phát hiện sớm nhất ở Trung Quốc. Ngoài ra, hình thức chôn cất mộ táng với rất nhiều quan tài trong lăng mộ cũng làm tăng giá trị và sự chú ý của ngôi mộ cổ này.

ngoi mo co 2
 Trong số 47 quan tài các nhà nghiên cứu phát hiện 22 bộ hài cốt của các thiếu nữ dệt vải có độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi

Sau khi các nhà khảo cổ làm sạch đất đã phát hiện trong ngôi mộ cổ có 47 quan tài, vậy nhưng trong đó chỉ tìm thấy 22 bộ hài cốt. Sau khi kiểm tra, các nhà nghiên cứu xác nhận rằng, 22 bộ hài cốt này đều là nữ và có độ tuổi từ 15 đến 25. Trong quan tài của những người phụ nữ này đều chứa rất nhiều đồ tùy táng khác nhau, tất cả đều là đồ dùng dệt may.

22 bộ hài cốt này đều có tư thế khác nhau, điều đặc biệt là có những bông hoa màu xanh mọc lên từ những bộ hài cốt của các thiếu nữ dệt vải. Tất nhiên, chúng không phải là thực vật mà là những tinh thể màu xanh được hình thành trong quan tài.

ngoi mo co 3
 Những bông hoa màu xanh kỳ lạ mọc lên từ xương của các thiếu nữ

Rất nhiều bông hoa màu xanh được tìm thấy trong quan tài, bông dài nhất có kích thước lên đến 8.5cm. Hiện tượng kỳ lạ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ học. Họ đã gửi các tinh thể màu xanh này cùng những bộ hài cốt đến phòng thí nghiệm kiểm tra. Hy vọng sẽ khám phá ra bí ẩn về cái chết của những người phụ nữ này thông qua khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm tử thi nhanh chóng được đưa ra, những tinh thể màu xanh này được tạo ra bởi sự kết hợp giữa chất độc trong cơ thể con người và nước ngầm. Từ đây có thể giải thích được nguyên nhân cái chết của 22 thiếu nữ dệt vải này, tất cả họ đều chết vì trúng độc.

ngoi mo co 4
 Kết luận cho thấy, tất cả các thiếu nữ dệt vải này đều chết vì trúng độc

Các nhà nghiên cứu phán đoán, các thiếu nữ này đều được bồi táng theo chủ nhân của ngôi mộ. Vậy nhưng thân phận thực sự của chủ nhân ngôi mộ vẫn chưa được xác định. Chỉ có thể khẳng định một điều, chủ nhân của ngôi mộ 2.500 tuổi này khi còn sống rất thích nghề dệt vải.

Vô tình phát hiện 50 video tấn công tình dục trẻ em trong điện thoại một ông chủ tiệm tạp hóa và sự thật kinh hoàng phía sau

Vô tình phát hiện 50 video tấn công tình dục trẻ em trong điện thoại một ông chủ tiệm tạp hóa và sự thật kinh hoàng phía sau

Hai chị em cùng quan hệ bất chính với chủ tiệm tạp hóa, không chỉ vậy họ còn tặng 2 đứa con gái vị thành niên của mình cho tên yêu râu xanh.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Hoa cổ đại khám nghiệm tử thi bộ hài cốt

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích