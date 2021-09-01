Trong ngôi mộ cổ 2.500 tuổi, các nhà khảo cổ phát hiện 47 quan tài nhưng chỉ có 22 bộ xương của các thiếu nữ dệt vải, điều kỳ lạ là có những bông hoa màu xanh mọc ra từ xương của họ.

Thời cổ đại, Trung Quốc nổi tiếng với các hình thức mai táng người chết, trong đó không thể không nói tới hình thức tuẫn táng. Rất nhiều các tư liệu quý giá của lịch sử đã được các nhà nghiên cứu tìm được từ những ngôi mộ cổ có niên đại hàng nghìn năm. Khai quật ngôi mộ cổ có niên đại 2.500 năm tuổi, các nhà khảo cổ phát hiện ra 22 bộ hài cốt Hơn 10 năm trước, một ngôi mộ cổ có niên đại 2.500 năm tuổi được khai quật ở Giang Tây, Trung Quốc đã khiến các nhà nghiên cứu lạnh sống lưng. Tuy đây không phả là lăng tẩm của các vị hoàng đế nổi tiếng Trung Hoa cổ đại nhưng những giá trị mà mà ngôi mộ này mang lại không kém gì các ngôi mộ lớn khác.

Ngôi mộ này đã khai quật được một số lượng lớn các di vật văn hóa tơ lụa, đây được cho là những loại vải lụa được phát hiện sớm nhất ở Trung Quốc. Ngoài ra, hình thức chôn cất mộ táng với rất nhiều quan tài trong lăng mộ cũng làm tăng giá trị và sự chú ý của ngôi mộ cổ này. Trong số 47 quan tài các nhà nghiên cứu phát hiện 22 bộ hài cốt của các thiếu nữ dệt vải có độ tuổi từ 15 đến 25 tuổi Sau khi các nhà khảo cổ làm sạch đất đã phát hiện trong ngôi mộ cổ có 47 quan tài, vậy nhưng trong đó chỉ tìm thấy 22 bộ hài cốt. Sau khi kiểm tra, các nhà nghiên cứu xác nhận rằng, 22 bộ hài cốt này đều là nữ và có độ tuổi từ 15 đến 25. Trong quan tài của những người phụ nữ này đều chứa rất nhiều đồ tùy táng khác nhau, tất cả đều là đồ dùng dệt may.

22 bộ hài cốt này đều có tư thế khác nhau, điều đặc biệt là có những bông hoa màu xanh mọc lên từ những bộ hài cốt của các thiếu nữ dệt vải. Tất nhiên, chúng không phải là thực vật mà là những tinh thể màu xanh được hình thành trong quan tài. Những bông hoa màu xanh kỳ lạ mọc lên từ xương của các thiếu nữ Rất nhiều bông hoa màu xanh được tìm thấy trong quan tài, bông dài nhất có kích thước lên đến 8.5cm. Hiện tượng kỳ lạ này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các nhà khảo cổ học. Họ đã gửi các tinh thể màu xanh này cùng những bộ hài cốt đến phòng thí nghiệm kiểm tra. Hy vọng sẽ khám phá ra bí ẩn về cái chết của những người phụ nữ này thông qua khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm tử thi nhanh chóng được đưa ra, những tinh thể màu xanh này được tạo ra bởi sự kết hợp giữa chất độc trong cơ thể con người và nước ngầm. Từ đây có thể giải thích được nguyên nhân cái chết của 22 thiếu nữ dệt vải này, tất cả họ đều chết vì trúng độc. Kết luận cho thấy, tất cả các thiếu nữ dệt vải này đều chết vì trúng độc Các nhà nghiên cứu phán đoán, các thiếu nữ này đều được bồi táng theo chủ nhân của ngôi mộ. Vậy nhưng thân phận thực sự của chủ nhân ngôi mộ vẫn chưa được xác định. Chỉ có thể khẳng định một điều, chủ nhân của ngôi mộ 2.500 tuổi này khi còn sống rất thích nghề dệt vải.

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