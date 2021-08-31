Thiếu nữ 17 tuổi bị chú ruột cưỡng hiếp, cảnh sát điều tra và phát hiện bí mật ghê rợn của một gia tộc 4 thế hệ

Thế giới 31/08/2021 18:34

Từ vụ việc thiếu nữ 17 tuổi bị chính chú ruột cưỡng hiếp, cảnh sát dần dần phát hiện ra một bí mật động trời của một gia tộc 4 thế hệ.

Năm 2010, cô gái 17 tuổi Petra Colt tức giận lao ra khỏi nhà sau khi cãi nhau với gia đình. Kết quả là, khi Petra đi ngang qua một bụi cây, chú Frank Colt của cô bất ngờ nhảy ra tóm lấy Petra khiến cô bé ngã xuống chiếc ghế bên đường và bắt đầu xé quần áo của cô.

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 Petra bị chính chú ruột của mình cưỡng hiếp khi đó mới 17 tuổi

Bất chấp sự chống trả quyết liệt của Petra, người đàn ông 41 tuổi vẫn tiếp tục tấn công và thực hiện hành vi thú tính của mình. Không chỉ vậy, người chú ruột của Petra còn lăng mạ và mắng chửi cô bé. Đối với nhiều người, chỉ riêng sự việc này cũng đủ gây chấn động khắp nước Úc nhưng đằng sau vụ án này còn có một điều ghê rợn và đáng sợ hơn của một gia tộc 4 thế hệ.

Đến năm 2012, cảnh sát bang New South Wales, Australia nhận được tin báo của người dân địa phương về một gia đình bí ẩn sống trên ngọn đồi ở ngoại ô. Gia đình này chưa bao giờ tham gia lao động cộng đồng. Nơi họ ở bốc mùi hôi thối, những đứa trẻ trong gia đình này cũng chưa bao giờ đi học. Sau khi nhận được phản ánh, cảnh sát đã lập tức đến thăm hỏi gia đình này.

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 Những căn lều mà đại gia đình này chung sống 

Khi đến nơi, cảnh sát phát hiện đây dường như là một trang trại gia đình với nhiều lều lớn nhỏ khác nhau. Có mùi hôi bốc lên, cảnh sát vào trong lều thì phát hiện những người này đang ngủ, già trẻ, trai gái hàng chục người nằm trong một căn lều mà không hề né tránh. Sau khi đếm, tổng cộng gia đình này có 38 người. Bình thường họ vẫn sống cùng nhau như thế này.

Nhưng ngay sau đó, cảnh sát phát hiện ra một điểm bất thường, trong gia đình này có 12 đứa trẻ tuổi vị thành niên, tất cả đều rất gầy, mặt xanh xao, thân hình gầy guộc, rõ ràng tình trạng sức khỏe của những đứa trẻ này không bình thường. Điều đáng nói là những đứa trẻ này chưa bao giờ đến trường nên chúng không biết chữ. Nhận thấy sự phức tạp của tình hình, cảnh sát địa phương đã ngay lập tức đưa những đứa trẻ này đến cơ quan bảo trợ trẻ em.

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 Những đứa trẻ của gia đình này chưa bao giờ được đi học

Một năm sau, khi cảnh sát đến cơ quan phúc lợi xem tình hình của bọn trẻ thế nào và điều tra xem có bất kỳ hành vi lạm dụng nào trong gia đình không thì phát hiện ra một bí mật động trời. Trong số những đứa trẻ này có một bé gái tên Petra Colt (chính là cô bé bị chú ruột cưỡng hiếp ở trên) đã tiết lộ một bí mật gây sốc. Petra nói rằng: “Cháu sống trong một gia đình tà giáo, cô, dì, chú, bác, anh chị em đều ngủ chung với nhau. Chú và dì nói với cháu rằng, nếu cháu dám nói ra điều này thì họ sẽ cho cháu ăn đạn”.

Khi nghe thông tin này, cảnh sát ngay lập tức thực hiện xét nghiệm DNA với tất cả những đứa trẻ. Kết quả kiểm tra khiến mọi người sửng sốt, trong số 12 đứa trẻ được giải cứu có đến 11 đứa trẻ là sản phẩm của hôn nhân cận huyết giữa những người ruột thịt.

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 Cô con gái út của Tim là Martha cùng với đứa con của mình

Người đứng đầu gia đình này là Tim Colt, ông và vợ là June có với nhau 7 người con. Con gái thứ hai của Tim là Betty và cũng là mẹ của Petra. Betty có tổng cộng 12 đứa con thì 6 trong số chúng là những đứa trẻ có họ hàng thân thiết. Ngoài Tim, những người anh em của Betty cũng là bố của những đứa trẻ. Và những đứa trẻ được con của Betty sinh ra cũng có quan hệ cận huyết với nhau.

Con gái út của Tim là Martha sinh được 5 người con, trong số đó có cả con của Tim và của cả anh trai Charlie. Về phần con gái lớn Rhonda, bà sinh được 6 người con nhưng cả 6 người đều từ chối nộp DNA nên cảnh sát chưa thể xác nhận.

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 Tim là người đứng đầu của gia tộc này, ông còn là bố của Petra và nhiều đứa trẻ khác

Theo một tính toán sơ sài, ngoài Petra bị lộ, ít nhất 14 người con trong gia đình này đều là con cháu của những người họ hàng thân thiết. Bản thân Petra cũng được sinh ra bởi mẹ Betty và Tim (người mà trên danh nghĩa là ông ngoại của cô).

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 Hình ảnh mẹ của Betty, cô không chỉ có con với bố mình mà còn có con với các anh em trai ruột

Chính vì vậy, Frank không chỉ cưỡng hiếp cháu gái mà còn cả em gái cùng cha khác mẹ với mình. Vào năm 2018, Petra cuối cùng đã có đủ can đảm để buộc tội chú ruột của mình vì đã xâm hại cô 8 năm trước. Cảnh sát cũng ngay lập tức bắt giữ hơn một chục nghi phạm bị tình nghi là loạn luântấn công tình dục. Họ đều là những người thân của Petra.

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Từ khóa:   loạn luân tấn công tình dục xét nghiệm DNA

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