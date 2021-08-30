Cặp vợ chồng phải bồi thường hơn 700 triệu đồng sau khi vứt bỏ video khiêu dâm của con trai

Thế giới 30/08/2021 17:36

Một cặp vợ chồng ở Mỹ đã buộc phải bồi thường số tiền hơn 700 triệu đồng sau khi vứt bỏ video khiêu dâm của con trai mình.

Theo Sohu, một cặp vợ chồng ở Michigan, Hoa Kỳ đã bị thua kiện và buộc phải trả số tiền 30.441 đô la Mỹ (khoảng hơn 700 triệu đồng) cho con trai của họ vì đã vứt bỏ bộ sưu tập video khiêu dâm của người này mà không được phép.

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 Cặp vợ chồng ở Mỹ đã bị kiện ra tòa sau khi vứt bỏ bộ sưu tập video khiêu dâm của con trai mà không được phép - Ảnh minh họa: Internet

Một nguồn tin cho hay, người con trai năm nay 43 tuổi. Sau khi ly hôn, người con trai về sống với bố mẹ khoảng 10 tháng rồi chuyển đi nơi khác. Tuy nhiên, sau khi chuyển đi, người con trai phát hiện bộ sưu tập video khiêu dâm, tạp chí và một số vật dụng khác của mình đã biến mất. Bố của anh giải thích trong một email gửi con trai mình rằng: “Bố đã giúp con một việc lớn đó là đem tất cả những thứ đó vứt đi”.

Người con trai cho rằng bố mẹ không có quyền xử lý đồ đạc cá nhân của mình nếu không được phép. Trong khi đó bố mẹ anh thì cho rằng thời điểm đó con trai họ chỉ làm khách trong căn nhà của họ, người chủ nhà có quyền xử lý những đồ đạc có trong phòng.

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 Hai vợ chồng phải bồi thường số tiền hơn 700 triệu cho cậu con trai - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nhưng theo quan điểm của thẩm phán địa phương thì bố mẹ của nguyên cáo không có quyền phá hủy đồ đạc cá nhân của cậu con trai. Chính vì vậy hai vợ chồng bị cáo đã bị xử thua kiện và phải bồi thường cho con trai họ hơn 30.000 đô la Mỹ và phí luật sư là 14.500 đô la Mỹ.

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Từ khóa:   xử thua kiện đồ đạc cá nhân sau khi ly hôn

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