Một sự việc kinh hoàng đã xảy ra tại Ấn Độ khi một người đàn ông đã khâu vùng kín của vợ vì nghi ngờ người vợ không chung thủy.

Theo 163, một sự việc gây chấn động Ấn Độ đã xảy ra khi một người chồng đã tiến hành khâu vùng kín của vợ vì nghi ngờ người vợ ngoại tình với người đàn ông khác. Sự việc này xảy ra vào ngày 27/8 tại làng Mada, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Nghi ngờ vợ ngoại tình, người đàn ông Ấn Độ đã dùng kim khâu vùng kín của vợ

Một nguồn tin từ cảnh sát cho hay, bị cáo 55 tuổi nghi ngờ vợ ngoại tình với người đàn ông khác trong làng nên thường xuyên đánh đập vợ. Một người chứng kiến cho biết, gần đây, người đàn ông này và vợ đã xảy tranh cãi vì chuyện này. Đầu tiên anh ta đánh vợ và sau đó khâu vùng kín của vợ. Người vợ đã tìm cách trốn thoát khỏi nhà và đã đi báo cảnh sát.

Sau khi cố gắng trốn thoát khỏi nhà, người vợ đã đi báo cảnh sát

Bản báo cáo của cơ quan y tế cũng xác nhận rằng, vùng kín của nạn nhân bị khâu bằng kim khâu kim loại. Sau khi người vợ báo cảnh sát, các cuộc điều tra đã được tiến hành. Sự việc này gây chấn động cộng đồng mạng xã hội Ấn Độ. Hình phạt mà người chồng thực hiện với người vợ được đánh giá vô cùng dã man không khác gì thời trung cổ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-nghi-ngo-vo-khong-chung-thuy-chong-khau-vung-kin-cua-vo-421157.html