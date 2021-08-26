Sửng sốt: Bắn chết người sau khi sử dụng thuốc rồi nhảy múa trên xác chết

Thế giới 26/08/2021 19:05

Một người đàn ông đã nhảy múa trên thi thể nạn nhân sau khi bắt chết người khiến người qua đường sửng sốt.

Theo thông tin từ New York Post ngày 25/8, một người đàn ông đã “ngẫu nhiên” bắn chết một du khách tại một nhà hàng ở bãi biển Miami, Florida rồi nhảy lên xác của người đàn ông này. Khi đó nạn nhân đang cố gắng bảo vệ đứa con một tuổi của mình.

thi the nan nhan 1
Wakefield bị giết hại khi đang cố gắng bảo vệ đứa con một tuổi của mình 

Tamarius Blair Davis 22 tuổi đến từ Georgia. Vào tối 24/8, sau khi hút một loại thuốc có tên “nấm ảo giác” anh ta đã bắn Dustin Wakefield 21 tuổi ở cự ly gần và nhảy múa trước mặt khán giả đang dùng bữa. Một nhân chứng cho biết: “Sau khi nổ súng, Davis còn nhảy múa trên thi thể nạn nhân”.

Gia đình của nạn nhân cho biết, Wakefield đang đi nghỉ ở đó. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Wakefield đang cố gắng bảo vệ đứa con trai một tuổi của mình và sau đó nạn nhân đã bị bắn nhiều phát. Một đoạn video được đăng tải cho thấy, tay súng đã nhảy múa khi tiếng la hét phát ra từ nhà hàng. Sau khi bị bắt giữ, Davis nói với cảnh sát rằng anh ta đã hút “nấm ảo giác” và nó đã khiến anh ta cảm thấy có sức mạnh.

thi the nan nhan 2

thi the nan nhan 3
Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi bắn Wakefield, hung thủ còn nhảy múa trên thi thể nạn nhân 

Ngoài Wakefield còn có một người khác bị thương nhưng tính mạng của nạn nhân thứ hai không bị nguy hiểm. Cơ quan chức năng chưa công bố danh tính của nạn nhân thứ hai. Trong khi đó, bố của Davis cho biết, con trai ông không có tiền sử phạm tội và không có vấn đề gì về sức khỏe tinh thần.

Kinh hoàng: Tham gia lễ hội ném đá, ít nhất 75 người bị thương chỉ trong vòng 8 phút

Kinh hoàng: Tham gia lễ hội ném đá, ít nhất 75 người bị thương chỉ trong vòng 8 phút

Khi tham gia nghi thức ném đá vào nhau trong lễ hội Bagwal tại Ấn Độ, 75 người đã bị thương chỉ trong vòng 8 phút.

Xem thêm
Từ khóa:   nấm ảo giác sức khỏe tinh thần Thi thể nạn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 6 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích