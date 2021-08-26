Một người đàn ông đã nhảy múa trên thi thể nạn nhân sau khi bắt chết người khiến người qua đường sửng sốt.

Theo thông tin từ New York Post ngày 25/8, một người đàn ông đã “ngẫu nhiên” bắn chết một du khách tại một nhà hàng ở bãi biển Miami, Florida rồi nhảy lên xác của người đàn ông này. Khi đó nạn nhân đang cố gắng bảo vệ đứa con một tuổi của mình.

Wakefield bị giết hại khi đang cố gắng bảo vệ đứa con một tuổi của mình

Tamarius Blair Davis 22 tuổi đến từ Georgia. Vào tối 24/8, sau khi hút một loại thuốc có tên “nấm ảo giác” anh ta đã bắn Dustin Wakefield 21 tuổi ở cự ly gần và nhảy múa trước mặt khán giả đang dùng bữa. Một nhân chứng cho biết: “Sau khi nổ súng, Davis còn nhảy múa trên thi thể nạn nhân”.

Gia đình của nạn nhân cho biết, Wakefield đang đi nghỉ ở đó. Vào thời điểm xảy ra vụ án, Wakefield đang cố gắng bảo vệ đứa con trai một tuổi của mình và sau đó nạn nhân đã bị bắn nhiều phát. Một đoạn video được đăng tải cho thấy, tay súng đã nhảy múa khi tiếng la hét phát ra từ nhà hàng. Sau khi bị bắt giữ, Davis nói với cảnh sát rằng anh ta đã hút “nấm ảo giác” và nó đã khiến anh ta cảm thấy có sức mạnh.

Những nhân chứng tại hiện trường cho biết, sau khi bắn Wakefield, hung thủ còn nhảy múa trên thi thể nạn nhân

Ngoài Wakefield còn có một người khác bị thương nhưng tính mạng của nạn nhân thứ hai không bị nguy hiểm. Cơ quan chức năng chưa công bố danh tính của nạn nhân thứ hai. Trong khi đó, bố của Davis cho biết, con trai ông không có tiền sử phạm tội và không có vấn đề gì về sức khỏe tinh thần.

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