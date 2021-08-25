Vợ qua đời vì khó sinh bất ngờ báo mộng cho chồng nói rằng con sắp chào đời, người chồng đào mộ lên và không tin vào những gì mình nhìn thấy

Thế giới 25/08/2021 07:27

Vì khó sinh nên vợ của Lý Đại đã qua đời, dân làng đã chôn cất cô, vậy nhưng 3 ngày sau người chồng lại mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ.

Lý Đại là một người đàn ông nông thôn thật thà, chất phác. Anh luôn nói mình có phúc nhất làng khi cưới được người phụ nữ xinh đẹp làm vợ. Người dân trong làng đều ghen tị với anh và nói rằng anh quá may mắn. Sau khi Lý Đại kết hôn, vợ chồng anh sống rất tình cảm, không lâu sau đó vợ anh có thai.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đến ngày vợ anh sinh nở. Lý Đại vội vàng đi mời bà đỡ đến nhà giúp. Trong khi bà đỡ giúp vợ đỡ đẻ, Lý Đại ở bên ngoài không ngừng lo lắng. Một lúc sau bà đỡ hoảng hốt chạy ra nói với Lý Đại rằng vợ anh khó sinh nên cả vợ và con đều không cứu được, hiện tại da của vợ Lý Đại đã thâm tím lại rồi và nói anh chạy vào xem. Nghe tin này Lý Đại đứng không vững, anh hốt hoảng chạy vào phòng, thấy mặt vợ tím đen, Lý Đại bật khóc.

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 Người dân đã tổ chức an táng cho vợ Lý Đại ngay trong ngày hôm đó

Sau khi vợ Lý Đại qua đời, dân làng thấy anh đáng thương nên đã tổ chức chôn cất vợ anh ngay trong ngày hôm đó. Lý Đại đau buồn và không tin sự việc này lại xảy ra với mình, nhìn Lý Đại những người hàng xóm đều không cầm nổi nước mắt.

Cứ như vậy ba ngày trôi qua, một hôm trong lúc thiếp đi, Lý Đại vô tình nằm mơ thấy người vợ đã qua đời của mình báo mộng. Vợ nói: “Chồng ơi, con sắp chào đời rồi, mau đến giúp, mau đến giúp”. Trong giấc mơ người vợ lặp đi lặp lại một câu nói, lúc này Lý Đại chợt tỉnh giấc và nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đó. Lý Đại linh cảm, dường như vợ đang muốn nhắn gửi điều gì đó đến anh.

Trời vừa sáng, Lý Đại cầm cuốc đi ra mộ vợ, vậy nhưng bất ngờ thay anh lại thấy một bầy hồ ly đang đào mộ. Lý Đại nhận ra những con hồ ly này đã được vợ anh cứu chữa một năm trước. Lý Đại không nói gì và cùng đào mộ vợ cùng bầy hồ ly.

Đào xong mộ, Lý Đại chẳng thể tin nổi vào những gì mình đang nhìn thấy, vợ anh ngồi dậy tay bế một đứa trẻ vừa mới sinh. Thì ra lúc sinh con, vợ Lý Đại chưa hề chết, vì lúc đó mọi người đem chôn quá gấp gáp nên chưa kiểm tra lại xem cô đã thực sự qua đời hay chưa.

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 Vợ báo mộng sắp sinh con, Lý Đại đã đào mộ vợ lên và không thể tin vào những gì mình nhìn thấy

Sau khi vợ được an táng, bầy hồ ly đã chạy đến và đào lỗ để thông dưỡng khí vào trong mộ, chính vì vậy vợ Lý Đại mới không bị chết vì thiếu oxy. Lúc này hồ ly nói: “Ân nhân, người phải hạnh phúc nhé, người từng cứu chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ người”, nói xong bầy hồ ly liền biến mất. Lý Đại vô cùng hạnh phúc vội đưa vợ con về nhà.

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Từ khóa:   báo mộng chôn cất vợ giấc mơ kỳ lạ

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