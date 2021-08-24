Cô gái bị 400 người đàn ông quấy rối tình dục tiếp tục bị cộng đồng mạng ‘ném đá’ vì một lý do

Thế giới 24/08/2021 17:03

Sau khi bị 400 người đàn ông quấy rối tình dục, dường như những phiền phức vẫn luôn bủa vây nữ Tiktoker Ayesha Akram.

Vào Ngày Độc lập lần thứ 74 của Pakistan, nữ Tiktoker Ayesha Akram đã đến Lahore để quay chương trình. Vậy nhưng tại sự kiện này, Ayesha đã bị khoảng 400 người đàn ông lạm dụng thậm chí xé quần áo và tung cô lên không trung. Những clip được lan truyền trên mạng xã hội khiến vụ bê bối này nhận được sự quan tâm của dư luận toàn cầu.

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 Ayesha là một Tiktoker nổi tiếng với hơn 200.000 người theo dõi

Ayesha có hơn 200.000 người hâm mộ trên nền tảng video ngắn của mình. Cô liên tục cập nhật những nội dung mới trên kênh của mình và được đánh giá là một trong những hotgirl mạng tại Pakistan. Trong mắt khán giả nước ngoài, cách ăn mặc và trang điểm của Ayesha nhận được khá nhiều lời khen ngợi. Vậy nhưng ở một nơi giáo lý nghiêm khắc như Pakistan, chiếc váy sáng màu và lối trang điểm tinh tế lại khiến cô quá nổi bật.

Tại Pakistan, phụ nữ hiếm khi xuất hiện ở những nơi công cộng nên sự xuất hiện của Ayesha tại đây ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Những người đàn ông trên quảng trường bắt đầu dần dần tiến lại gần Ayesha. Lúc đầu chỉ có một vài người trò chuyện, vậy nhưng sau đó hàng trăm người đàn ông đã vây quanh Ayesha và đồng nghiệp của cô. Lúc này mọi thứ bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát.

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 Những hình ảnh kinh hoàng mà Ayesha trải qua tại lễ hội
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 Cô bị 400 người đàn ông vây quanh và lạm dụng tình dục
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 Những người này xé quần áo của Ayesha sau đó tung cô lên không trung

Khi được giải cứu, Ayesha đã bị hành hung và xúc phạm trong hai tiếng rưỡi đồng hồ. Quần áo mới mua đã bị xé nát, tiền mặt và giấy tờ tùy thân cũng bị lấy mất. Theo điều tra của cảnh sát, có khoảng 300 đến 400 người đàn ông liên quan đến vụ lạm dụng tình dục nhưng chỉ có 10 người được xác định nhờ các clip được quay tại hiện trường.

Một ngày sau khi bị tấn công tập thể, Ayesha tiếp tục đăng video của mình lên trang cá nhân như thường lệ. Vậy nhưng trong video được đăng tải, Ayesha lại quá bình tĩnh, dường như ngày hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô không thể hiện bất kì sự sợ hãi hay buồn bã nào sau sự việc kinh hoàng ngày hôm trước.

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Vậy nhưng sau đó một ngày, Ayesha lại xuất hiện trong video mới như chưa có chuyện gì xảy ra 

Chính điều này khiến nhiều người bình luận ác ý rằng, Ayesha muốn nổi tiếng nên mới như vậy. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, khi đăng clip lên kênh của mình, Ayesha không cần phải thể hiện thái độ đáng thương. Cho dù là gì đi nữa thì Ayesha cũng là nạn nhân của một vụ tấn công tình dục tập thể, những lời lẽ ác ý của cộng đồng mạng nên dành cho những kẻ bạo hành.

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