Lý do đẫm nước mắt khiến cô sinh viên 18 tuổi đưa phải bà nội đi học đại học cùng

Thế giới 24/08/2021 12:37

Vừa mới đỗ đại học, cô sinh viên 18 tuổi Lê Hải Kiên đã lên kế hoạch đưa bà nội đi học đại học cùng mình.

Lê Hải Kiên năm nay 18 tuổi, cô đến từ Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Vừa được tin đỗ đại học, cô sinh viên đại học 18 tuổi đã lên kế hoạch đưa bà nội của mình đi học cùng. Lòng hiếu thảo của cô gái trẻ nhận được vô vàn lời khen ngợi của cộng đồng mạng xứ Trung.

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 Sau khi đỗ đại học, Hải Kiên đã lên kế hoạch đưa bà nội đi học cùng mình

Theo tìm hiểu, năm đó bố mẹ của Hải Kiên đi làm ăn ở bên ngoài, sau khi sinh được con gái đã gửi về quê cho bà nội chăm sóc. Khi Hải Kiên được hai hoặc ba tuổi, bố cô bé qua đời vì bệnh tật, từ đó mẹ cô không bao giờ trở về nữa. Hải Kiên lớn lên dưới sự chăm sóc của bà nội.

Cô tân sinh viên nói rằng: “Khi đó, có nhiều người trong làng nói với bà là đừng nuôi tôi nhưng bà chưa bao giờ từ bỏ, bà kiên trì nuôi tôi trưởng thành”. Bao năm qua hai bà cháu sống nương tựa vào nhau.

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 Bà nội nuôi Hải Kiên từ nhỏ, hai bà cháu sống nương tựa vào nhau

Năm nay Hải Kiên đỗ đại học, ngoài niềm vui cô gái trẻ cũng rất lo lắng cho bà. Nếu Hải Kiên đi học, bà ốm thì phải làm sao? Không chỉ lớn tuổi, bà của Hải Kiên còn bị bệnh Alzheimer, bà chỉ nhận ra cháu gái. Hải Kiên cho biết: “Bà sẽ rất buồn nếu không gặp tôi, không chịu ăn, không chịu ngủ. Tôi sợ rằng bà sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào. Tôi sợ khi trở về bà đã không còn nữa…”.

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Nghị lực và lòng hiếu thảo của cô sinh viên đại học 18 tuổi khiến rất nhiều người cảm động

Chính vì những lo lắng này Hải Kiên đã quyết định đưa bà đi học đại học cùng, cô sẽ vừa học vừa chăm sóc bà. Biết được hoàn cảnh của Hải Kiên, trường đại học mà cô chuẩn bị nhập học cũng sắp xếp cho hai bà cháu một căn phòng. Bên cạnh đó, nghị lực và lòng hiếu thảo của Hải Kiên cũng khiến nhiều người cảm động. Một công ty tại địa phương đã hứa sẽ chu cấp tiền học phí và sinh hoạt trong vòng 3 năm cho Hải Kiên, tổng số tiền là 8 vạn tệ (khoảng 288 triệu đồng). Hiện tại, mong muốn lớn nhất của Hải Kiên trong những ngày tới là chăm sóc bà thật tốt.

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Từ khóa:   lòng hiếu thảo đỗ đại học chăm sóc bà

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