Khi mới 6 tuổi người đàn ông cao nhất nước Mỹ đã cao 1.83 mét, anh vừa qua qua đời ở tuổi 38 tại Mỹ.

Mạng Hoàn Cầu đưa tin, Igor Vovkovinskiy – người đàn ông cao nhất nước Mỹ đã qua đời ở tuổi 38 vì bệnh tim. Igor Vovkovinskiy cao 2.34 mét. Truyền thông Mỹ đưa tin, ngày 20/8, mẹ của Igor Vovkovinskiy đã đăng trên nền tảng xã hội rằng con trai bà đã qua đời vì bệnh tim ở Minnesota vào tối ngày 20.

Khi mới lên 6 tuổi, Igor Vovkovinskiy đã có chiều cao 1.83 mét

Igor Vovkovinskiy là một diễn viên người Mỹ gốc Ukraine, khi lên 6 tuổi anh đã cao tới 1.83 mét. Năm 7 tuổi Igor Vovkovinskiy cùng gia đình chuyển đến Minnesota, Mỹ.

Ở tuổi 27, Igor Vovkovinskiy chính thức được công nhận là người đàn ông cao nhất nước Mỹ. Nguyên nhân khiến anh có chiều cao khác người bình thường là do anh có một khối u chèn ép tuyến yên khiến nó tiết ra lượng hormone tăng trưởng bất thường.

Anh qua đời ở tuổi 38 qua đời vì bệnh tim ở Minnesota vào tối ngày 20

Igor Vovkovinskiy đã thực hiện 16 ca phẫu thuật thu nhỏ chân trong vòng 6 năm do kích thước bàn chân quá lớn. Bên cạnh đó, người đàn ông cao nhất nước Mỹ cũng gặp phải rất nhiều vấn đề về sức khỏe do rối loạn bài tiết hormone.

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